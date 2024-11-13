¥É¥¤¥Ä Formnext 2024 ¤Ë¤ÆÀÑÁØÂ¤·Á¤ÎÀ¸»ºÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¡ÖGrabCAD IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÅ¸¼¨
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÀµ¼°¸À¸ì¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¡¦²ò¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ì¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.businesswire.com/news/home/20241105348036/en/
¼ù»é·Ï3D¥×¥ê¥ó¥¿¤ÈÀÑÁØÂ¤·Á¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀè¿ÊÅª´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥¨¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥êー¡õ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥ì¥Û¥Ü¥Ã¥È¡¢NASDAQ¡§SSYS¡Ë¤Ï¡¢Formnext 2024¤ÇGrabCAD(R) IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬3D¥×¥ê¥ó¥¿Â¤·Á¶ÈÌ³¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÑ³×¤·¡¢ÀÑÁØÂ¤·Á¤ÎÀ¸»ºÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Formnext¤Ï11·î19～22Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
GrabCAD IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢GrabCAD(R) Streamline Pro(TM)¥ïー¥¯¥°¥ëー¥×¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¿·¤·¤¤PolyJet J3/J5(TM)¥·¥êー¥º3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤«¤é¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¸ÜµÒ¤ËÄ¾¤Á¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ïº£¸å¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÂ¾¤Îµ»½Ñ¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤GrabCAD IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹°ìÏ¢¤Î3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÊÑ³×¤¹¤ë¡¢ËÉÙ¤Ê¿·¤·¤¤É¸½à¥Ùー¥¹¤ÎIoTÂÐ±þµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£(BUSINESS WIRE)
GrabCAD IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤ëGrabCAD Streamline Pro¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡§
- GrabCAD Streamline Pro¤Ç¤Ï¡¢GrabCAD(R) IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¼¡À¤Âå¥×¥ê¥ó¥¿ÀÜÂ³¤òÆ³Æþ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¼ý½¸¤È´Æ»ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ±¿ÍÑ¸úÎ¨¤òºÇÅ¬²½
- GrabCAD(R) IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¥âー¥È¿ÇÃÇ¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤ò¶¯²½¡£¤³¤ÎÀÜÂ³À¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¤Ï¥×¥ê¥ó¥¿ー¥Çー¥¿¤ò¿×Â®¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥ê¥âー¥È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ò·è»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Çー¥¿¤È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡§ ¸ÜµÒ¤Ï¡¢GrabCAD(R) Streamline Pro(TM)¤Ç¥×¥ê¥ó¥¿¥Õ¥êー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¡¢¥µ¥Ýー¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÀ¸»º¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹Á°¤ËÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
- ¥Çー¥¿¼çÆ³¤ÎÆ¶»¡¡§ ¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤¬¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÅý¹ç¡¢¿×Â®¤ÊÌäÂê²ò·è¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍ½ËÉÊÝ¼éµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤ËÂÐ½è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤à
- Êñ³çÅª¤Ê¥Õ¥êー¥È´ÉÍý¡§ GrabCAD IoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¿·¤·¤¤É¸½à¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¡ÊMTConnect¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢ÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½Â¤´Ä¶Æâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¤Î´Æ»ë¤È´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÀÜÂ³À¤È±ó³Ö¿ÇÃÇ¤ò¼Â¸½
¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î Chief Commercial Business Officer ¤Î Rich Garrity ¤Ï¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡ÖGrabCAD¤ÎIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈGrabCAD Streamline Pro¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎDX¤ÎÎ¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÆÃÃí¥×¥ê¥ó¥¿µ»½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹À½¥×¥ê¥ó¥¿¤ËÃ±°ì¤ÎÉ¸½à¥Ùー¥¹¤ÎIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¸Ä¡¹¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¤ÎÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Íø±×¤òÆÀ¤ë¤«¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
GrabCAD Streamline Pro¤ÎGrabCAD IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥óÄó¶¡¤Î³«»Ï¤Ï¡¢AM¶È³¦¤¬DX¤ò¼è¤êÆþ¤ìÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Ï15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー4.0¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¤¬IoT¤ò³èÍÑ¤·¡¢AI¤òÅý¹ç¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¡¢¤³¤ÎÅ¾´¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢AM¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò¿Ê¤á¤ë¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¸¥¿È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
GrabCAD IoT ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤ëGrabCAD Streamline Pro¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.stratasys.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Formnext¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥Öー¥¹¡Ê¥Ûー¥ë12.1¡¢¥Öー¥¹D121¡Ë¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Ï¹Ò¶õ±§Ãè¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥ÞÀ½ÉÊ¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¤Î»º¶È¸þ¤±¤Î³×¿·Åª¤Ê3D¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¢¥Ç¥£¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê°Ü¹Ô¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¤Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ñー¥ÄÂ¤·Á¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À½ÉÊ¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Î³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¶¥ÁèÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢À½ÉÊÀß·×¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢À½Â¤¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¿×Â®²½¡¢´µ¼Ô¥±¥¢¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏStratasys Ltd.¤ÎÆüËÜ»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤¬À½Â¤¤¹¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¤ª¤è¤Ó3D¥×¥ê¥ó¥¿ºàÎÁ¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ñー¥ÄÂ¤·Á¥µー¥Ó¥¹¡ÊDFP¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤Ç¡¢Âçºå¤Ë»ÙÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È https://www.stratasys.co.jp/ ¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¥Ö¥í¥° https://www.stratasys.com/explore ¡¢X/Twitter https://twitter.com/stratasys ¡¢LinkedIn https://www.linkedin.com/company/stratasys/ ¡¢Facebook https://ja-jp.facebook.com/stratasysJP/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Ï¡¢SEC¤Î¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥óFD¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò´Þ¤àÁ°½Ò¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÈó¸ø³«¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¸¢Íø¤òÎ±ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Î§¤ÇÉ¬Í×¤«¤ÄµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤«¤ë¾ðÊó¤òÅö¼Ò¤Î³«¼¨½ñÎà¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíµ
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢GrabCAD(R) IoT Platform¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬µý¼õ¤¹¤ëÍø±×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î¸«²ò¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»þ´ü¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Îµ½Ò¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Î¸½ºß¤ÎÍ½ÁÛ¤ª¤è¤Ó¿®Ç°¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µÞÂ®¤«¤ÄÆÍÁ³¤ËÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Î»ö¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½Â¬¤Þ¤¿¤Ï°Å¼¨¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤ÓÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡§ »Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¿·À½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤ÎÀ®¸ù¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡¢3DÂ¤·Á»Ô¾ìÁ´ÈÌ¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡¢Íø±×Î¨¤ÎÄã¤¤À½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò´Þ¤á¡¢Åö¼Ò¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÅö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤Þ¤¿¤ÏÍøÉý¤ÎÀøºßÅª¤ÊÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¡¢¶¥Áè¤ª¤è¤Ó¿·µ»½Ñ¤Î±Æ¶Á¡¢ÄÉ²Ã¤Î¤Î¤ì¤ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌµ·Á»ñ»º¤Î¸ºÂ»¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍø±×¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Î²ÄÇ½À¡¢¿·µ¬»ö¶È¡¢µ»½Ñ¡¢À½ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëÇã¼ý¤Þ¤¿¤ÏÅê»ñ¤ÎÀ®¸ù¤ÎÅÙ¹ç¤¤¡¨ Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä¿Ø¤ª¤è¤Ó¼èÄùÌò²ñ¤ÎÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¡¢À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¡¢À¯¼£¤ª¤è¤Ó·ÐºÑ¾õ¶·¡¢ÆÃ¤ËÅö¼Ò¤¬»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾õ¶·¡¢Â¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÅö¼Ò¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¿¯³²¤Þ¤¿¤ÏÅö¼Ò¤Ë¤è¤ëÂ¾¼Ô¤ÎÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¿¯³²¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢Î®Æ°À¤Î°Ý»ý¡¢»ö¶È¤ª¤è¤Ó»ñËÜ¥Ëー¥º¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÀ®¸ù¤ÎÄøÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤ª¤è¤ÓºâÌ³¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÇÀ©¤Î±Æ¶Á¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë2024Ç¯3·î11Æü¤ËÊÆ¹ñ¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊSEC¡Ë¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤ÎºÇ¿·¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡Ê¥Õ¥©ー¥à20-F¡Ë¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î2023Ç¯Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ª¤è¤ÓSEC¤ËÄó½Ð¤Þ¤¿¤ÏÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³«¼¨¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸¡Æ¤¤·¡¢¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¡¢ºâÌ³¾õ¶·¡¢·Ð±ÄÀ®ÀÓ¤ª¤è¤Ó¸«ÄÌ¤·¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤ÓÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íø³²´Ø·¸¼Ô¤Ë½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆüÉÕ¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¿¥·¥¹¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¡¢¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¸ø¤Ë¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£