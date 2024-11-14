【会場案内図を公開】いよいよ11/20（水）より3日間開催！＜第12回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】＞

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年11月20日[水]～22日[金] 、インテックス大阪にて「第12回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】」を開催します。エネルギー・脱炭素・サーキュラー・エコノミー分野の最新情報を収集する絶好の機会となります。ぜひご来場・ご取材ください。

◆本展の会場案内図を公開！

会場案内図

詳しくはこちら(https://www.wsew.jp/doc_map_kansai/)

◆開催概要

第12回 SMART ENERGY WEEK ～スマートエネルギー WEEK～【関西】(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

会 期：2024年11月20[水] ~ 22日[金] 10:00-17:00

会 場：インテックス大阪

主 催：RX Japan株式会社

＜構成展＞

・PV EXPO【関西】～第12回 [国際] 太陽光発電展～

・BATTERY JAPAN【関西】～第11回 [国際] 二次電池展～

・SMART GRID EXPO【関西】～第11回 [国際] スマートグリッド展～

・【特別企画】H2 POWER WORLD OSAKA -[関西]水素エネルギーワールド-

・【特別企画】FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-

【同時開催展】

第4回GX経営 WEEK【関西】

・第4回 脱炭素経営 EXPO【関西】

・第1回 サーキュラー・エコノミー EXPO【関西】 [CE JAPAN]

【無料】来場登録はこちら

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18UtR7U2u/zY3S27IOnjOiWaMPD+VdOffc=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18UtR7U2u/zY3S27IOnjOiWaMPD+VdOffc=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材申し込みはこちら

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◆注目の出展企業をごく一部ご紹介

●RISE(R)相関顕微鏡 SEMラマン複合顕微鏡

OXFORD INSTRUMENTS K.K.

ラマンイメージングと走査電子顕微鏡を相関させた包括的な試料分析により、最高レベルの解像度で形状や物質の同定を可能にする新次元のイメージングが実現します。

●自転公転式撹拌脱泡機「ハイマージャ」HM-400WV-C(真空タイプ) 自動化仕様

共立精機株式会社

自転公転式撹拌脱泡機「ハイマージャ」HM-400WV-C(真空タイプ) 自動化仕様

『HM-400WV-C』は、10段階の自転と公転速度を制御できる自転公転式撹拌脱泡機です。当社の従来機（HM-400W）と比較して、よりパワフルかつ効率の高い機種となっており、自転回転速度は高速から超低速まで安定して使用できます。 【次世代を担う自動化技術のご提案】 ハイマージャは材料を容器に投入し、高速で自転・公転させることで容器内に対流を生じさせ、撹拌と同時に気泡を取り除く装置です。バッチ処理のため、作業者が容器の着脱を繰り返す必要があります。試作から量産段階に移行する際、この着脱作業が重要な課題となっており、自動化システムを導入することが必要です。お客様のニーズにお応えし、自動化対応の撹拌脱泡機をご提案します。ぜひ当ブースにお立ち寄りいただき、実機をご覧ください。 【二次電池自動化技術のメリット】 １.稼働効率の向上、２.コスト削減、３.品質の向上に貢献できます。

●遠くにいてもすべてが見える 遠隔監視システム & サービス L・eye

株式会社ラプラス・システム

遠くにいてもすべてが見える 遠隔監視システム & サービス L・eye

低圧から高圧・特高まで幅広い案件に対応し導入容量・件数ともに業界トップシェア。遠隔監視に必要な機器・通信回線等をパッケージ化し、容量毎に選べるラインアップをご用意。PCS 容量やニーズに合わせて、豊富なラインアップからご希望のプランをお選び頂けます。 さらに追加機器不要で出力制御に標準対応。PCS単位の高機能監視とスムーズな出力制御をまとめて実現します。余剰買取にも対応。

●EVラジコン草刈機「raymo -レイモ- 」

株式会社 レンタルコトス

EVラジコン草刈機「raymo -レイモ- 」

ＥＶで環境に配慮した低騒音のラジコン草刈機です。 四輪駆動で力強く走行。 超低車高で安定した重量バランスにより急斜面に対応しています。 また電動力で実現した静粛性能が、作業時の騒音を抑えます。 レイモはベルト、油圧装置、エンジンオイル、エアフィルターがなく、メンテナンス箇所が少ないため故障リスクが軽減されます。 草を細かく粉砕するロータリー式、飛び石の心配がないバリカン式といった、現場に合わせて選ぶ豊富なフロントモアデッキをご用意しております。 【特長】 ■EVのため排気ガスゼロで環境に配慮 ■安心安全なリモコン操縦 ■1回の充電にかかる費用は118円 ※電気料金25円/kWhで計算 ■選べるオプションデッキ（4種類） ■車高51cmの低車高 ■安定した重量バランス ■急斜面対応

●水面ドローンによる水路の点検サービス

株式会社KANSOテクノス

水面ドローンによる水路の点検サービス

新開発の水面ドローンで水力発電所導水路の内部を点検 ５台のカメラにより、通水中の水路・トンネルの水中部と気中部を同時に撮影します。（左右片側半分ずつ） 自然流下を利用して推進するため、水路停止を必要としません。

他多数が出展！

●出展社・製品検索はこちら(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/search/2024/product.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆注目のカンファレンス（セミナー）を８０本開催します

●スマートエネルギーWeek【関西】 基調講演【SEW-K】に

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 村上政策課長が決定しました！

展示会と併せて、業界の第一人者によるカンファレンスを計８０講演開催します。

各社の事例から学べるこの機会をお見逃しなく！【無料・事前申込制】

※敬称略・順不同 ごく一部を抜粋。

●申込・各種最新情報はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/9681/sewosaka2024_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆注目の「水素」「核融合技術」に関する特別企画を開催！

・H2 POWER WORLD OSAKA -[関西]水素エネルギーワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fck.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

西日本最大のエネルギー総合展 スマートエネルギーWeek関西にて水素エネルギーの特別展示企画を開催！2025年に万博開催を控える大阪から「水素社会」実現に向けた最新技術・情報を発信し、水素サプライチェーン構築を推進します。

・FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-(https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fusion.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

西日本最大のエネルギー総合展 スマートエネルギー関西にて、核融合発電の特別展示企画を開催！

エネルギー分野において注目を集める核融合に関わる人・情報・技術を一堂に集まることで、本分野の発展に貢献いたします。

FUSION POWER WORLD -核融合発電ワールド-後援：（国研）量子科学技術研究開発機構(QST) / ITER日本国内機関(JADA) /（一社）プラズマ・核融合学会 / （一社）フュージョンエネルギー産業協議会(J-Fusion) / 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所

◆イベントアンバサダー

本展は、イベントアンバサダーのご協力のもと、本展示会の開催を通じてカーボンニュートラル社会の実現および関西地域の経済発展に貢献します。

＜参画団体・企業名＞※順不同

大阪府・公益社団法人 2025年日本国際博覧会協会・関西広域連合・関西電力株式会社・大阪ガス株式会社・川崎重工業株式会社・パナソニック エナジー株式会社・カナデビア株式会社・OSAKA ゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション（OZCaF）

【無料】来場登録はこちら

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18UtR7U2u/zY3S27IOnjOiWaMPD+VdOffc=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18UtR7U2u/zY3S27IOnjOiWaMPD+VdOffc=&utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

取材申し込みはこちら

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes(https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html?utm_campaign=pr_prtimes&utm_medium=referral&utm_source=prtimes)

◆ご注意

・カンファレンスご取材の場合はこちらを必ず御覧ください： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/press/faq.html 内「 Q8： セミナーを取材したいのですが、どうすればよいですか？」部分

・取材のお申込は、「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。

・事前のご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合、また報道活動が認められないと主催者が判断した場合（個人ブログ・SNS等、極めて限定的な発信を含む）は、当日プレス受付をお断りする可能性がございます。また、取材にあたっては下記ページ内「ご取材における注意事項」に同意できる方に限り取材許可を出させていただきます。下記に同意できない場合は取材をご遠慮ください。

https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/attendee-registration/press.html

・出展製品は10月18日時点の内容です。会期当日までに変更になる場合がございます。

・掲載の内容は同時開催展のものである場合がございます。

・上記製品は出展物のごく一部です。会場には多数の製品が出展されます。

スマートエネルギーWEEK事務局

広報担当：志村

TEL: 03-6739-4119

mail:wsew-press.jp@rxglobal.com

主催者：RX Japan株式会社

〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階