JENESYSでベトナムの若手行政官、外交官を招へいします
【開催概要】
名称：対日理解促進交流プログラム JENESYS 日本・ベトナム若手行政官・若手外交官交流 （招へい）
目的：ベトナムの将来を担う若手行政官、外交官が、多角的に日本を視察し、日本の行政システム・ガバナンス等に関する理解を深め、日本の関係者とのネットワークを構築することで、日ベトナム間の関係を強化することを目的とします。
日時：2024年11月19日（火）～11月26日（火）
対象者・参加者数：ベトナムの若手行政官、外交官等:8名
訪問地：東京都、滋賀県
実施日程（案）：
招へいプログラム構成（予定）：
11/19 (火） 来日、【オリエンテーション】【テーマ関連講義・意見交換】外務省「日本の外交政策・日・ベトナム外交関係、二国間の協力関係について」（仮）
11/20 (水） 【視察】国会議事堂、皇居三の丸尚蔵館【テーマ関連視察・意見交換】JICA本部（麴町）
11/21 (木） 東京都から滋賀県へ移動【テーマ関連講義・意見交換】滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 ビジネス振興・海外展開支援係
11/22 (金）【テーマ関連講義・意見交換】株式会社日吉【視察】八幡山城跡、八幡堀【ホストファミリー対面式】【ホームステイ】東近江市
11/23 (土）【ホームステイ】東近江市
11/24 (日）【ホームステイ】東近江市【ホストファミリー歓送会】東近江市（だれんち）【ワークショップ（報告会準備）】
11/25（月） 滋賀県から東京都へ移動【成果報告会】
11/26（火） 帰国
実施言語：ベトナム語
実施方法：招へい・対面交流
実施団体：一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)
（参考）【対日理解促進交流プログラム「JENESYS」事業概要】
「JENESYS」は、日本政府（外務省）が推進する、日本とアジア大洋州の各国・地域との間の人的交流事業です。本事業を通じて、諸外国青年の日本への関心・理解・支持の拡大、参加者による日本についての対外発信の強化、我が国の外交基盤の拡充を目的としています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100687072.pdf
【本件に関するお問い合わせ先】
一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部
お問い合わせフォーム：https://www.jice.org/contact/index.html