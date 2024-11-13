rom&nd(ロムアンド)　大好評モデルオーディション第二弾！オーディションを勝ち抜いたモデルたちの広告が渋谷と池袋駅に登場

株式会社韓国高麗人蔘社[画像1: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-507c066949f54f9b188b-4.png ]コスメブランド「rom&nd（ロムアンド）」では、ビーツ渋谷ビジョン、池袋駅 副都心線西東改札・丸福ホーム連絡通路の計３か所にて11月1日(金)より壁面広告を同時掲出しています。「rom&nd（ロムアンド）」の日本正規販売代理店は、 韓国コスメの卸ならびに専門店「COSME Re:MAKE」の運営を展開する株式会社韓国高麗人蔘社( 所在地：東京都新宿区、代表取締役：金拏侖）です。ブランドPRモデルオーディションは、『17LIVE（イチナナ）』『BIGOLIVE（ビゴライブ）』『CHEERZ（チアーズ）』『SHOWROOM（ショールーム）』『ミクチャ』の５つのプラットフォームにて開催いたしました。▽オーディションを勝ち抜いたのはPRモデル以下18名です。白石ゆうなさん・のどかさん・あいぷさん・yuriさん・茉紀さん・ひーたんさん・まる子てんてーさん・ちるさん・ひぃちゃんさん・あーちゃんさん・ふーちゃんさん・KARUNAさん・あやさん・鈴さん・ななたんROOMさん・莉久の部屋さん・すずさん・しおんさんです。モデルのパーソナルカラーに合わせたロムアンドアイテムたち！今回掲出される壁面広告は、PRモデル18名がそれぞれのパーソナルカラーに合わせ、rom&ndのアイテムを使用しメイクを施しました。▽【メイク協力】韓国アイドル級に盛れるビューティーフォトスタジオGEKKABIJIN https://photo-gekkabijin.com▽【実際に撮影で使用されたアイテムたち】[画像2: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-7e3dde37d9cf9d1a7fe2-4.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-b2790fcf813dd225e883-5.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-2b0a4b177a94d856606b-7.png ][画像5: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-96b8d6d72a3fc7af7cfb-7.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-328f0593c2be48ed6c30-8.png ]掲載場所・期間詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/76505/table/116_1_e8c18392b49c800adfa8f270fe178200.jpg ]掲出例【 ビーツ渋谷ビジョン 】[画像7: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-f04e3b6c1712e8169777-3.png ]【 [東京メトロMCV 池袋駅] 副都心線西東改札/丸副ホーム連絡通路 】[画像8: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-93adebe2e63ea2acca99-4.png ]※駅係員へのお問合せはご遠慮下さい※広告を撮影される際は周囲へのご配慮をお願いいたしますrom&nd（ロムアンド）について韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏を中心に、2016年にスタートしたコスメブランドです。パーソナルカラーを重視するミン・セロム氏らしい色選びにこだわったコスメを展開しています。日本では2019年にティントリップ「ロムアンド ジューシーラスティングティント」を販売開始し、ティントリップブームの先駆けとなりました。以後、カラーメイクアップからベースメイクまで、コンスタントにヒット商品を生み出しています。公式Instagram https://www.instagram.com/romand_jp/公式X https://x.com/andbyromand公式HP (KR) http://romand.co.kr/韓国高麗人蔘社について2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引。 また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。 現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開している。＜会社概要＞ 会社名 ㅣ 株式会社 韓国高麗人蔘社 代表者 ㅣ 金拏侖（キム ナユン） [画像9: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-bddbaf1e7afa006352a0-5.png ]設立日 ㅣ 2008年2月 所在地 ㅣ 東京都新宿区西早稲田1-23-5 Re:MAKE WasedaII 事業内容ㅣ 1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造 2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業[画像10: https://prtimes.jp/i/76505/116/resize/d76505-116-ccc14035271f269564db-5.jpg ]Official Site http://www.koraininginsha.jp/jp/Instagram https://www.instagram.com/remake_official/EC https://remake-official.jp/