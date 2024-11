【MIESROHE】シューズブランドPIPPICHIC(ピッピシック)と、初となる別注アイテム2型を発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤 広幸)が展開するレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」は、シューズブランド「PIPPICHIC(ピッピシック)」との初となる別注アイテム2型を11月14日(木)より全国店舗、オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)、MASH STOREアプリにて販売を開始いたします。(■MIESROHE 公式オンラインストア:https://miesrohe.jp/(https://miesrohe.jp/))



モードなデザイン性と履きやすさを両立し、モノづくりは"All JAPAN made"にこだわる”PIPPICHIC(ピッピシック)”とMIESROHEの初となるカラー別注アイテムが誕生。

ホリデーシーズンの装いをクラスアップしてくれる華やかさのあるポインテッドトゥのパンプスと、

PIPPICHICの人気スクエアトゥシリーズ”LINDA(リンダ)”にMIESROHEのアイテムにも合わせやすいニュアンスカラーを加えた全2型をラインアップいたします。

- ラインアップ

■no,MWGS245511

【PIPPICHIC×MIESROHE】TIP ステッチパンプス

color:RED,SLV

size:23,23.5,24.5

price:\39,600(tax in)

シルバーには山羊革、レッドには羊革を使用した柔らかな質感のポインテッドトゥパンプス。

ホリデーの華やかさをイメージしたカラーリングは、足元に存在感を与えてくれます。

くしゅっとさせた踵はフィット感を高め、低いヒールで長時間履いても疲れにくいのが特徴です。

トゥ部分にはステッチをあしらい、カジュアルにも合わせやすい印象に。

普段の装いを格上げしてくれる一足です。

SILVERRED

■no,MWGS245512

【PIPPICHIC×MIESROHE】LINDA ストレッチショートブーツ

color:GRY,BLK

size:23,23.5,24.5

price:\47,300(tax in)

定番のブラックと、別注カラーのニュアンスグレーを加えた、シーンを選ばず合わせられる万能ブーツ。

PIPPICHIC (ピッピシック)定番のLINDA(リンダ)シリーズの特徴でもある広めのスクエアトゥがモードな雰囲気を与えてくれます。

美しい光沢が印象的なストレッチレザーは履き心地も快適。

華奢なヒールでスタイルアップも叶えてくれる大人にこそお勧めしたいアイテムです。

BLACKGRAY

【発売日】

2024年11月14日(木)

オンラインでは12:00(正午)より発売開始

・MIESROHE 公式オンラインストア(https://miesrohe.jp/)

・USAGI ONLINE(https://usagi-online.com)

・MASH STOREアプリ

・MIESROHE ルミネ新宿LUMINE1店

・MIESROHE 阪急うめだ本店

【発売店舗】

・ルミネ新宿LUMINE1店

・阪急うめだ本店

・MIESROHE 公式オンラインストア(12:00から)

・USAGI ONLINE(12:00から)

- PIPPICHIC(ピッピシック)とは

デザイナーの佐藤葉子氏が手がけるシューズブランド。

「上質でデザイン性のあるシューズを手の届く価格で届けたい」という思いからスタート。

“今の気分”と“必要なもの”をテーマに、日常のシーンをイメージしながら、美しいシルエットと履き心地を追求しています。

- MIESROHE(ミースロエ)について

2022年3月3日デビュー。

MIESROHE “ミースロエ”

ユニバーサルスペース哲学の雄“ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ”に敬意を込めて



【コンセプト】

Universal Design & Just Mode

ユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服



Less is more.&God is in the details

“より少ないことは豊かなことである”

“神は細部に宿る”

‐ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ‐



【メッセージ】

都会、緑、水、何を背景にしても一体化するように感じられるミニマルなデザインでありながら、機能的に考え、快適でストレスの少ないウェルビーイングな服。ものづくりは常にサステナブルを傍に環境貢献を意識。

必要以上に着飾ることを主義としない、感性が優れ、自立した女性に向けたファッションデザインを提案します。



【 “ミースロエ” 5つの約束 】

1. 誰にでも着やすいこと

2. 使う上での柔軟性があること

3. シンプルで自明であること

4. 軽やかでゆとりが確保されていること

5. 製品の環境貢献情報が分かること



5原則を携え、常に程よいモードを感じさせるピュアでクリーンなファッションブランド



