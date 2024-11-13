デビュー30周年を記念した『椎名へきる30th ANNIVERSARY BOOK Want you』が12月24日発売！

株式会社イマジカインフォス[画像1: https://prtimes.jp/i/7785/1400/resize/d7785-1400-f98f1568af9462f2a5ce-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/7785/1400/resize/d7785-1400-0379c33590088b1c5dc6-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/7785/1400/resize/d7785-1400-46902447c67f3dd57309-2.jpg ]この記念本には、撮り下ろし写真やロングインタビュー、過去の声優グランプリの特集や、日高のり子さん、田中真弓さんとの対談など盛りだくさんで掲載。記念本以外にも豪華グッズを同梱したボックス仕様でお届けします。記念本には、ファンの皆様からの質問にへきるさんが答える一問一答コーナーも掲載。＜内容＞・アニバーサリーブック A4判オールカラー、112ページ予定・A3サイズタペストリー・アクリルスタンド・歴代の『声優グランプリ』表紙キーホルダー 4種・ポストカード 3種・スペシャルトークが聴ける二次元コードカードアニバーサリーブックは、アニメイト、インフォスクエアでそれぞれ特典付きでの限定発売です。予約受付中！・特典情報＜アニメイト＞◇オリジナルイラスト缶バッジ１種（全店共通）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2993404/＜インフォスクエア＞◇複製サイン＆コメント入りフォト風ブロマイド1種https://infosquare.shop/?pid=183418463・イベント情報アニバーサリーブックをご予約の方を対象にした発売記念イベントの開催が決定！【日程】2024年12月29日(日)【場所】都内某所【イベント内容】特典サイン会※開催場所等、イベントの詳細につきましては抽選で当選されたお客様にのみお知らせいたします。【対象】アニメイト、インフォスクエアでご予約の方【対象期間】アニメイト：2024年11月8日(金)～12月1日(日)インフォスクエア：2024年11月8日(金)～12月15日(日)【応募方式】抽選制アニメイト イベント詳細▼https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112260インフォスクエア イベント詳細▼https://infosquare.shop/?pid=183418463Profileしいなへきる●3月12日生まれ。ボイスキット所属。1993年、OVA『アイドル防衛隊ハミングバード』取石水無役で声優デビュー。主な出演作はTVアニメ『魔法騎士レイアース』（獅堂光）、『地獄少女』シリーズ（山童）、『生徒会役員共』（轟ネネ）、『ガールズ＆パンツァー』（蝶野亜美）、『はたらく細胞BLACK』（マクロファージ）、『シャーマンキング』（ラザホー）、『ポプテピピック2 』第6話（ピピ美）、舞台『少女★歌劇レヴュースタァライト-The LIVE-』（走駝紗羽）ほか多数。商品概要商品名：『椎名へきる30th ANNIVERSARY BOOK Want you』価格：16,500円（税込、送料別）発売日：2024年12月24日