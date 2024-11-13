商談支援AI SaaS「JamRoll」から「JamRoll Mobile」リリース。スマートフォンアプリによる対面商談での録音・文字起こしを可能に

株式会社Poetics[画像1: https://prtimes.jp/i/30514/102/resize/d30514-102-02b63c970e8ce5a8c6e5-1.png ]JamRollは、会話を見える化し営業生産性を向上させる商談支援AI SaaSです。オンラインと対面のハイブリットな営業活動が定着し、JamRollをご利用いただく企業は拡大しています。一方、対面での商談や打合せのシーンでも、録音・文字起こしのデータを活用し、営業スキルの向上と情報共有を自動化したいといったニーズにお応えし、「JamRoll Mobile」のリリースに至りました。JamRoll Mobileの活用により、議事録作成から解放され、正確な一次情報でコミュニケーションの齟齬をなくし、対面による商談や打合せに集中できる環境をご提供します。[画像2: https://prtimes.jp/i/30514/102/resize/d30514-102-ec5e73e099e9a139b16e-1.png ]概要名称：JamRoll Mobile推奨端末：Android・iOS※商談支援AI SaaS「JamRoll」（https://jamroll.poetics-ai.com/）のオプションサービスとなります。▼ 機能や導入に関するお問い合わせhttps://jamroll.poetics-ai.com/#contactまたは下記メールにてご連絡くださいmarketing@poetics-ai.com商談支援AI SaaS「JamRoll」https://jamroll.poetics-ai.com/JamRollは、会話を見える化し営業生産性を向上させる商談支援AISaaSです。電話・オンライン商談の全ての会話を自動録音・録画、文字おこし、音声・感情AI解析で営業スキルの向上と情報共有を自動化し、組織の事業成長に貢献します。対面の商談や打合せをワンタップで記録できる「JamRoll Mobile」も提供しています。会社概要社名：株式会社Poetics設立 : 2017年10月31日代表者：山崎 はずむ所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-3 メイゾン原宿502URL：https://www.poetics-ai.com/