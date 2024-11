アイリス所属AIエンジニアが医用画像解析の国際会議MICCAI 2024で世界1位を獲得

アイリス株式会社

AI医療機器を開発するアイリス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:沖山翔、以下アイリス)に所属するAIエンジニアのQuan Huu Cap(以下:Quan)が、医用画像処理ならびにコンピュータ支援による医療介入の分野でトップクラスの国際会議とされるMICCAI2024のコンペティションで世界1位となりましたことをお知らせします。

https://sites.google.com/view/kpis2024/(https://sites.google.com/view/kpis2024/)

MICCAI(International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention)は、医療とAI、画像処理、機械学習、ロボティクス、ソフトウェア工学など、医療分野における高度な技術革新の分野を取り扱う、特に工学的に新しい手法を取り上げることで知られています。

会期に合わせて毎年開催されるMICCAI Challengeでは医用画像認識技術の発展を目的とした、様々なタスクチャレンジが開かれます。

今回アイリスは腎臓病理画像のセグメンテーション(Kidney Pathology Image segmentation (KPIs))を課題に対してAIを用いた解析モデルを開発し、その精度を競うコンペティションに参加し、その技術が世界1位を獲得しました。

医用画像セグメンテーションとは、2Dや3Dの医用画像を複数の部分に分割し、正常な組織や腫瘍などの特定のカテゴリや組織の種類を抽出する技術であり、今回の開発成果は将来的に、慢性腎臓病(CKD)の診断や治療計画、疾患の監視の精度を高めることが期待されています。

アイリスでは、AIチームメンバーがこうした国際的な場でチャレンジすることを積極的に支援しており、今後もこうした取り組みを通して、多くの優秀なAIエンジニアが技術研鑽し、事業成長につながる仕組みと組織体制を構築していきます。

■Quan Huu Capのコメント

This was my first time working with whole-slide image data, and the KPIs challenge made it even more engaging by allowing only a single submission. Therefore, it requires you to develop the algorithm carefully for only one submission chance.

I'm thrilled to have won first place in both tracks of the challenge. We hope the model we have developed will have a meaningful impact on the field, especially for the early diagnosis of CKD.

We will continue applying the advanced technological insights gained from this development and research to address challenges in the medical field. I am very grateful for the support from Aillis - Thank you so much, as always!

■CTO福田 敦史のコメント

今回、Quanが医療AIの分野で最も権威のある国際会議である、MICCAI 2024が主催するコンペで世界1位を獲得したことを大変喜ばしく思います。

医療の課題は、特定の企業や団体、国に依らず、全人類にとっての課題であり、人類史においても永遠のテーマで、医療の課題の解決と共に科学も発展してきました。

今回Quanが、世界で最も権威ある国際学会の1つであるMICCAI 2024にて、腎臓病理画像のセグメンテーションで世界1位を獲得したことも、医療や科学の新たな発展につながる象徴的なイベントになるかもしれないと胸の高鳴りを抑えられません。





