完全プライベートフィルムを収録！モデル 在原みゆ紀 待望の初写真集『meet you』発売決定！渋谷PARCOにて刊行記念写真展も開催

株式会社パルコ

株式会社パルコ(PARCO出版)は在原みゆ紀 写真集『meet you』を2024年12月16日に全国の書店、オンライン書店ほかにて発売いたします。また、発売に先駆けて2024年12月3日から11日の9日間、渋谷PARCO 1F POPUP SPACEにて刊行記念写真展も開催決定。写真集の先行販売と写真展示、オリジナルグッズ販売を行います。

在原みゆ紀 初の写真集『meet you』

メンズウェアをバランスよく取り入れたオリジナルな着こなしや、明るく自然体な人柄が同世代を魅了しロールモデルとなっている在原みゆ紀。SNSのフォロワーや出演誌の読者が発信源となりアジアを中心に絶大な人気を誇り国内外で活躍を続けている。

自身初の写真集となる本書は、友人であり写真家の小林真梨子が約4年間にわたり撮影を続けてきた、2000枚を超える完全プライベートのフィルム写真の中から選ばれた140枚以上を収録。

近所の散歩、カフェ、ピクニック、ドライブ、互いに祝いあった誕生日…気を許した間柄だからこそ見ることが出来る等身大の表情や日常のシチュエーションの中で、在原みゆ紀のナチュラルな魅力とあたたかい人柄が溢れる写真群。22歳~25歳までの4年間、巡っていく季節の中で二人が過ごした、なにげないけれど、とても大切な日常の記録。

ブックデザインは祖父江慎+坂口和巳(cozfish)

渋谷PARCOで刊行記念写真展「meet you」も開催決定

収録写真◆在原みゆ紀 meet you 展

本書の発売を記念して、写真展を開催します。一般発売に先駆けた書籍の先行販売と写真展示、オリジナルグッズを販売。在原みゆ紀による写真集のお渡し会も行います。

会期:2024年12月3日(火)~12月11日(水)

会場:渋谷PARCO 1F POP UP SPACE

※初日は内覧会開催につき、17時クローズとなります。

◆在原みゆ紀 写真集『meet you』お渡し会

渋谷PARCOで開催する写真展「meet you」にてお渡し会を行います。

日時:12月7日(土)13時-16時30分(15分ごと入れ替え制)

会場:渋谷PARCO 1F POP UP SPACE

お渡し会では、下記の商品を在原みゆ紀さんからお渡しいたします。

なお、イベント中の写真撮影、握手等の接触を伴う行為は禁止とさせていただきます。

▼お渡し商品

・写真集『meet you』 1冊

・トートバッグ 1点(ピンク or ホワイト or ブルー or スカイブルー)

※トートバッグのカラーは当日会場にてお選びいただきます。

各カラー毎に数量に限りがあり先着順となりますので、ご希望カラーのある方はお早めの時間帯でご応募ください。

▼購入費

5,500円 (10%税込)

写真集3,300円とトートバッグ2,200円の合計金額です。

▼お申し込み方法

お渡し会へのご参加券は、LivePocketにて抽選販売いたします。

・受付期間|2024/11/13(水)12:00~11/17(日) 23:59

・当選発表|2024/11/20(水)12:00以降順次発表

・申込フォーム|https://t.livepocket.jp/e/x-jf5(外部リンク)

ページ内に記載の注意事項を全てお読みいただき、お申し込みください。

書誌情報

書名:meet you

著者:在原みゆ紀 小林真梨子

定価:3,300円(10%税込)

判型:A5判変型

仕様:並製

頁数:168ページ

発売日:2024年12月16日

ISBN:978-4-86506-460-5

発行:PARCO出版

デザイン:祖父江慎+坂口和巳(cozfish)

著者プロフィール

在原みゆ紀 ありはら・みゆき

千葉県出身、1998 年生まれ。ファッションモデル。

メンズウェアをバランスよく取り入れたオリジナルな着こなしや明るく自然体な人柄が支持され男女問わずにファンを持つ。男性誌、女性誌、広告やブランドディレクションなど幅広く出演し、国内にとどまらず韓国でも活動中



小林真梨子 こばやし・まりこ

1993年生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。

大学入学をきっかけに写真を始め「楽しいこと」を追求しながら写真を撮っている。現在はフリーとしてフォトグラファーだけでなくキャスティングやイベント企画など多岐に渡り、活動中。写真集『ふれる、ゆれる。』(2017)『SPROUT ALBUM』(2020)