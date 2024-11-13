「アミューズ ボーテ 仙台パルコ2店」にて、2024年11月15日（金）よりアテニア製品の販売を開始
株式会社アテニアは、11月15日（金）より、「アミューズ ボーテ 仙台パルコ２店」にて、人気のクレンジングオイルやスキンケア製品の販売を開始いたします。
当社では、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に今後も卸売り店舗を拡大してまいります。
取扱製品情報
■販売開始
2024年11月15日（金）～
■取扱製品
『スキンクリア クレンズ オイル』（アロマタイプ、無香タイプ、ピースフルオレンジの香り、ローズリュクスの香り）
基礎化粧品
薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
基礎化粧品
薬用エイジングケアライン『ドレスリフト』【医薬部外品】 ※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く
泡状洗顔料：『コンフォートムースウォッシュ』
薬用シワ改善 目もと用美容液：『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
※製品の詳細
『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html
『ドレススノー』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html
『ドレスリフト』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html
『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28
『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04