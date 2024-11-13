「ご宿泊者様&冬季期間限定」寒い冬でも暖まりながらグランピングをお楽しみいただける、スープカレーBBQセットを販売いたします。【ウッドデザインパーク岡崎】
愛知県岡崎市のグランピング&BBQ施設「ウッドデザインパーク岡崎」は、名古屋市中心部から車で60分、岡崎市内から車で30分、ツリーハウスが目印の愛知県初のグランピング施設です。
木のぬくもりや川のせせらぎなど、自然の魅力を体験しながら癒しの時間をお過ごしいただけます。
ウッドデザインパーク岡崎では、2024年12月1日（日）から2025年3月31日（月）のご宿泊者様限定・冬季限定で、新たなお食事セット「スープカレーセット」を販売いたします。
【お食事セット内容】（1人あたり）
ハーブチキン100g/ロープミート（牛せせり）100g/ノンスモークフランク1本
なす/ピーマン/じゃがいも/にんじん
【料金】
\1,000/人
※ご夕食のBBQプランがスープカレーセットになります。
冬の寒さもお楽しみいただけるグランピング体験を、ウッドデザインパーク岡崎が提供いたします。
皆様のご予約、ご来園をお待ちしております。
宿泊予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan
一部宿泊プランもご紹介！
ファミリー応援！お子様半額プラン
2024年12月1日 から 2025年3月19日まで
小学生:大人料金の80%→50%
未就学児:10,000円→5,000円
※大人だけのグループの方もこちらのプランをお申込みください。
冬だからこそ味わえる体験を、お子様と一緒にお楽しみください。
詳細・ご予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan/id/197436/stay
3大特典付きカップルプラン
2024年11月1日から 2025年2月14日まで
特典１.
クーポン入力でお一人あたり3,000円OFF！
特典２.
ReFa SPA TABLET（入浴剤）プレゼント
特典３.
人気のアクティビティをプラン限定価格でご提供
普段のデートや記念日旅行、クリスマスや年末年始のおでかけに。
いつもとは違う非日常の空間で、2人の特別な思い出を作りませんか？
詳細・ご予約はこちらから :
https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan/id/199411/stay
「ウッドデザインパーク岡崎」概要
岡崎市内から車で25分、名古屋市中心部から車で60分、ツリーハウスが目印の愛知県初のグランピング施設です。
川の中洲にある施設で、木のぬくもりや川のせせらぎを感じながら癒しの時間をお過ごしいただけます。
グランピング宿泊や、日帰りBBQ、テントサウナやニジマス釣りなどのアクティビティが楽しめる大自然の中のアウトドアテーマパークです。
施設概要
ウッドデザインパーク岡崎
所在地
〒444-3443愛知県岡崎市鍛埜町字日面８番地４
アクセス
東名高速道路 岡崎ICから約15km
新東名高速道路 岡崎東ICから約15.5km
伊勢湾岸自動車道 豊田東ICから約21km
◎公式HP◎
https://wood-designpark.jp/okazaki/
◎公式Instagram◎
https://www.instagram.com/wooddesignpark.okazaki/