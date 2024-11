【JR東京駅開業110周年を記念して】【Mr.Maple】より、今・ここでしか手に入らない『JR東京駅×Mr.Mapleのコラボパッケージ』が数量限定で新登場！

株式会社シュクレイJR東京駅開業110周年を記念して、ミスターメープルの大人気商品「メープルラムケーキ」が東京駅とコラボレーションした限定デザインで新登場!東京駅を象徴するレンガを一面に広げ、線画で描かれた駅舎デザインを掛け合わせた特別なパッケージに仕上げました。1914年の開業から今日までの110年もの長い年月、多くの人々が行き交う中心の駅として刻まれた歴史を、今・ここでしか手に入らない限定パッケージと共に存分にご堪能ください。「メープルラムケーキ」は、まあるい形が特徴のパウンドケーキ。メープルシュガーを混ぜ込んだ生地をしっとりふっくら焼き上げました。アクセントのラムレーズンの香りとほのかな酸味が、メープルの味わいを優しく引立てるちょっぴり大人っぽく仕上げたメープルラムケーキを、ロマンあふれる特別なパッケージと合わせてお楽しみください。数量限定につき、ぜひこの機会をお見逃しなく。[画像1: https://prtimes.jp/i/16051/1155/resize/d16051-1155-0f81433d2c2fa6f9eb33-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/16051/1155/resize/d16051-1155-aca26bb0c760f82c698a-1.jpg ]◆商品概要【商品名】メープルラムケーキ(東京駅コラボレーション限定パッケージ)【価格】 1個 1,730円(税込)【発売日】2024年11月18日(月)~【取扱店舗】ミスターメープル グランスタ東京店※各日、数量限定販売※限定商品につき、無くなり次第終了※JR東日本商品化許諾済◆ブランド情報「Mr.Maple(ミスターメープル)」は、ザ・メープルマニアが10年の月日を経て行きついた、この上ないビットアダルティッシュな組み合わせ。メープルのコク深い甘美な味わいとラムの芳醇な香りが合わさり、一口たべればやみつきになってしまう魅惑の味わい。子ども心にまるで悪いことをしている気分になってしまうような、今までにない新しいメープルスイーツを展開しています。[画像3: https://prtimes.jp/i/16051/1155/resize/d16051-1155-7a56ed2f03090d99b9ab-1.jpg ]【“メープル×ラム”のビットアダルティッシュポイント】1.ザ・メープルマニアが10年の月日を経て行きついたメープルとラムの組み合わせ メープルのコク深い甘美な味わいとラムの芳醇な香りが合わさり、一口たべればやみつきになってしまう魅惑の味わい。2.しっかり焼成することでアルコールはとんでいます お子様でも背伸びをしながらお召し上がりいただけるちょっぴり大人なスイーツ。もちろん大人のお客様にもご満足いただける、贅沢な味わいに仕上げました。3.付けひげがきらりと光るパッケージがハイセンス ザ・メープルマニアをご存じの方は思わず微笑んでしまうような、遊び心あふれるきらりと光るひげのロゴマークが目印です。◆店舗情報[画像4: https://prtimes.jp/i/16051/1155/resize/d16051-1155-8879a6b9ce1b331a1856-3.png ]店舗名称:ミスターメープル グランスタ東京店住 所:東京都千代田区丸の内1丁目9-1 JR東日本東京駅構内地下1階営業時間:8:00~22:00 ※館の営業時間に準じます◆公式サイトホームページ:https://sucreyshopping.jp/mrmapleInstagram:https://www.instagram.com/themaplemania_official/X(旧Twitter):https://x.com/themaplemaniaFacebook:https://www.facebook.com/themaplemania◆会社概要<株式会社シュクレイ>設立 :2011 年 12 月 15 日本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ