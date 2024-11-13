＜参加無料/オンライン＞14社の専門家と共に、2025年に求められるバックオフィス業務について学ぶ5時間！
Uniforce株式会社代表の砂田がバックオフィス担当者のためのDXカンファレンスで、11:25開始予定のSession5「経営DXを進めるためのバックオフィス構築方法」に、SOICO株式会社の茅原氏と登壇します。
「2025年の崖」これからのバックオフィスのあり方と、社会が求める対応とは？
2025年は、企業にとって重要な節目です。
DXの普及により競争が激化し、働き方の多様化や人手不足が深刻化する中、ESG経営への対応も求められています。
また、「2025年の崖※」と呼ばれるITシステム刷新の時期が迫っており、経営支援やバックオフィス改革を早期に進めることが不可欠です。
本カンファレンスでは、各分野の最新事例やプロフェッショナルな知見から、今後の企業成長に役立つバックオフィス業務の具体的なアイデアを入手することができます。
※経済産業省によるDXレポートより
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf
詳細・無料申込みはこちらから :
https://form.otsunagi.co/event_202411?utm_source=event&utm_medium=email&utm_campaign=2411_uniforce
カンファレンス概要
Ι日時：2024年 11月 26日 (火) 10:00-15:00
リピート配信 ：27日 (水)・28日 (木)
Ι場所：オンライン開催
Ι対象者：経営企画、採用、人事労務、その他バックオフィス部門
Ι参加費：無料 ※途中の入退室可能
Ι主催：OTSUNAGI株式会社
Ι申込み締め切り：11月25日 (月) 15:00
Uniforce株式会社
■ 代表者：砂田 和也 公認会計士
■ 設立日：2020年8月13日
■ 資本金： 628,248,000円 ※資本準備金含む
■ 会社HP：https://corp.uniforce.co.jp/
■ サービスサイト：https://uniforce.co.jp/ipo/
■ 事業内容：SaaS事業・バックオフィス業務支援（BPO）・IPO支援・社外CFO業務・ブランディング事業・資料デザイン事業