ハマの新たな風物詩、第４回横浜ユーラシア スタチュー・ミュージアム開催［横浜ユーラシア文化館〕

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団[画像1: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-05d0a4b16f1eb66afcae-0.png ]第４回 横浜ユーラシア・スタチュー・ミュージアム 開催概要【開催日時】2024 年11 月16 日（土）・17 日（日） 11:00～16:00http://www.eurasia.city.yokohama.jp/news/statue2024/【会場】日本大通り(16・17日)、横浜中華街(16日)、みなとみらい(16日)【主催】横浜ユーラシア文化館【共催】横浜都市発展記念館・横浜開港資料館【協力】日本大通りエリアマネジメント協議会、スタチューパフォーマンス協会、日本大通り活性化委員会、横浜中華街発展会協同組合【今回のみどころ 】第4回を迎える本年は、昨年度クラウドファンディングを実施した新作スタチュー「ペリー提督像」を一般公開します！そして、新エリアみなとみらい（運河パーク）会場へも進出！是非、日本大通り、横浜中華街「山下町公園」とみなとみらいへも足をお運びください。横浜ユーラシア スタチュー・ミュージアム2020年にスタートし今年で４回目の開催自ら「モノ」になりきるスタチュー・パフォーマンスは、街並みに調和してその魅力をさらに高めることができるのが特徴であり、街と博物館とパフォーマー、三者のコラボレーションが期待できます。横浜ユーラシア文化館は、このような特徴に注目し、博物館を中心としたスタチュー・パフォーマンスのイベントを開催しています！[画像2: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-127a607da70e5be6bcf3-8.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-2e21cc39afe751f055b8-9.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-de79391f1e08eb496dd2-9.jpg ]みなとみらい会場へは「みなとみらい線１日乗車券」がお得！！「第4回横浜ユーラシア スタチュー・ミュージアム」の各会場へのご来場、山下公園通りや元町商店街、横浜中華街といった横浜の観光地巡りに、ぜひ一日乗車券をご利用ください。[画像5: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-1413daad19435bbcb1d0-9.png ]【発売期間】2024年9月21日（土）～11月24日（日）【発売枚数】1,000枚 ※売切れ次第終了【発売価格】大人460円 ※小児券の発売はございません【発売場所】みなとみらい線全駅（横浜駅：改札窓口、新高島駅～元町・中華街駅：駅事務室）【有効期限】2025年3月20日（木）までのうち一日に限り有効[表: https://prtimes.jp/data/corp/64384/table/161_1_36c4e2c2ede01430799d4339f948341c.jpg ]【関連企画】「私の撮ったスタチュー・ミュージアム2024」 会場：情文プラザ、ニューズパーク、放送ライブラリー、アルテリーベ他近隣施設にて開催中会期：～11/19（火）[画像6: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-57df861b336deec77567-12.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/64384/161/resize/d64384-161-921d4a15b032d7b05b66-14.jpg ]