パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンターパナソニック株式会社は、LUMIX Ｓシリーズ／Ｇシリーズの交換レンズをご購入の上ご応募いただいた方を対象とした「LUMIX 年末・年始 レンズキャッシュバックキャンペーン」を2024年11月15日（金）より実施します。[画像1: https://prtimes.jp/i/24101/977/resize/d24101-977-3acf6d95d0695313eb64-0.jpg ]▼LUMIX 年末・年始 レンズキャッシュバックキャンペーン https://panasonic.jp/dc/contents/campaign/campaign2024.html 応募方法などの詳細はキャンペーンページにてご確認ください。【キャンペーン期間】◎購入期間：2024年11月15日（金）～2025年1月13日（月・祝）◎応募締切：2025年1月31日（金）消印有効【キャンペーン対象のお客様について】対象のSシリーズ／Gシリーズ交換レンズをキャンペーン期間中にご購入されたお客様。※ご応募について、対象の交換レンズは1品番1本まで、各シリーズ最大3本までとさせていただきます。※パナソニック家電製品正規取扱店からの購入に限ります。（デジタルカメラは取り扱いがない店舗もございます。） https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/seikitoriatsukai/top.html※ご応募は、キャンペーン期間中にお一人様1回のみに限らせていただきます。【キャンペーン対象商品について】 ■Sシリーズ：S-E2470 ／ S-E70200 ／ S-R1635 ／ S-R70200 ／ S-E100 S-R70300 ／ S-S18 ／ S-S24 ／ S-R1428 ／ S-S35 ／ S-S85 ■Gシリーズ：H-X1025 ／ H-X2550 ／ H-ES50200 ／ H-X012 ／ H-NS043 H-RSA100400 ／ H-E08018[画像2: https://prtimes.jp/i/24101/977/resize/d24101-977-39d59bbc519eb1452e46-1.jpg ]■ご応募方法ご応募は、「専用応募台紙」による郵送のみの受付となります。キャンペーンページより「専用応募台紙」をダウンロードの上、必要書類とあわせてご応募ください。詳細はキャンペーンページにてご確認ください。 ▼LUMIX 年末・年始 レンズキャッシュバックキャンペーン https://panasonic.jp/dc/contents/campaign/campaign2024.html■キャンペーンに関するお問い合わせ LUMIX 年末・年始 レンズキャッシュバックキャンペーン事務局 電話：045-479-9300 開局期間：2024年11月13日（水）～2025年2月28日（金） 受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00 ※土・日・祝日を除く 2024年12月27日（金）～2025年１月5日（日）は休業 ＜関連情報＞LUMIX Sシリーズ 交換レンズhttps://panasonic.jp/dc/S-series-lens.htmlLUMIX Gシリーズ 交換レンズhttps://panasonic.jp/dc/G-series-lens.htmlパナソニック デジタルカメラ「LUMIX」https://panasonic.jp/dc/LUMIX日本公式Instagramhttps://www.instagram.com/lumixjapan/LUMIX公式X（@LUMIX_Japan）https://twitter.com/LUMIX_JapanLUMIX 公式note「LUMIX Magazine」https://note.com/lumix_magazineLUMIX 公式TikTok「LUMIX JAPAN」https://www.tiktok.com/@lumix_japanLUMIX BASE TOKYOhttps://lumix-base.jpn.panasonic.com/