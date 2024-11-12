KTC 新製品「H25B7」期間限定7割引セール＆Xでのプレゼントキャンペーン実施中！

KTC科技日本株式会社

KTCから新たに登場した24.5インチFHD IPSモニター「H25B7(https://bit.ly/3YE7xrz)」は、日常のオフィスワークや家庭用に最適なモデルです。今回、この製品を期間限定で7割引の特別価格でご提供。さらに、Xでは「H25B7(https://bit.ly/3YE7xrz)」1台が当たるプレゼントキャンペーン(https://x.com/nonnbiri_maru/status/1855898536937721999)も開催中！お得なこの機会をお見逃しなく！

期間限定プロモーション情報-H25B7(https://bit.ly/3YE7xrz)

- 通常価格：13,980円

- 割引価格：9,786円（7割引）

- 割引コード：30KTCLIVE

- セール期間：2024年11月12日17:00～2024年11月20日23:59

製品特長

1. 24.5インチFHD IPSパネル - 広視野角と鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを搭載。どの角度から見ても、クリアで色鮮やかな映像を楽しめます。

2. 100Hzのリフレッシュレート - 通常の60Hzを超える滑らかな映像で、日常業務や動画視聴、軽いゲームにも対応可能です。

3. 非光沢ディスプレイ - 反射を抑えた非光沢設計により、長時間使用でも目の負担が軽減され、快適な作業環境を提供します。

4. ブルーライト軽減＆フリッカーレス技術で目に優しい設計 - 目の疲れを抑えるブルーライト軽減機能とフリッカーレス技術を搭載し、長時間の作業でも快適。目に優しい設計で、健康的な作業環境をサポートします。

5. VESAマウント対応 - 100mm x 100mmのVESA規格対応で、デスクや壁など自由な配置が可能。設置の自由度が高いデザインです。

6. Adaptive Sync機能 - 映像のカクつきを抑え、滑らかな映像体験を実現。ビデオ会議や動画視聴にも理想的です。

7. 4000:1の高コントラスト比 - 深みのある黒と明るい白を鮮明に表現し、画像編集やデザイン作業に最適な視覚体験を提供します。

また、Xにて「H25B7(https://bit.ly/3YE7xrz)」1台が当たるプレゼントキャンペーン(https://x.com/nonnbiri_maru/status/1855898536937721999)も実施中！豪華特典を手に入れるチャンスです。

メディア連絡先

会社名: 本社: 深圳KTC科技有限公司/日本事業部: KTC科技日本株式会社

KTC公式サイト: https://en.ktcplay.com/

Amazonストア：https://bit.ly/400YTWC

担当者：Kitty

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