生成AI・Web3などをビジネスに活用できる展示会、11月20日(水）より3日間＠幕張メッセにて開催！
RX Japan 株式会社
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18X5DX+Gnv67VJGMI74FXQ+6C8u8YNWwf8=&utm_campaign=241107_press_01&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
本展の取材は事前登録が必要です。
*2024年10月25日現在。事前申込制。都合により講師、プログラムが変更になる場合がございます。
来場登録する（無料） :
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+DGrVA8WwVycxZVdnU4VrbK95g+rZcYdk=&utm_campaign=241107_press_02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
2分で簡単お申込み！
展示会概要
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18X5DX+Gnv67VJGMI74FXQ+6C8u8YNWwf8=&utm_campaign=241107_press_03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
本展の取材は事前登録が必要です。
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2024年11月20日[水]～22日[金]の3日間、幕張メッセにて「NexTech Week2024【秋】」を開催します。
本展は、飛躍的な発展を遂げるAI・ブロックチェーン・量子コンピュータと、それを支えるDX人材育成ソリューションなど、最新技術・サービスが集まる展示会です。「最新テクノロジーを業務効率化・生産性向上に生かしたい」「ビジネスパートナーを探したい」「他社の活用事例を知りたい」などのお悩みを解決。
ビジネスに生かせる製品・サービスを見て感じて体験できます。
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18X5DX+Gnv67VJGMI74FXQ+6C8u8YNWwf8=&utm_campaign=241107_press_01&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
本展の取材は事前登録が必要です。
[POINT 01] ビジネスで活用されている最新テクノロジーが集結
最新技術に特化した専門展示会に、あらゆる技術・ソリューションが集まります。
[POINT 02] ビジネス活用に関する具体的な商談が可能
商談やマッチングを目的としたBtoBの展示会だからこそ、求める答えが見つかります。
[POINT 03] 最新テクノロジーのトレンドや活動事例がわかる
会期中3日間にわたり、業界第一人者によるカンファレンスを25講演以上*開催予定！
*2024年10月25日現在。事前申込制。都合により講師、プログラムが変更になる場合がございます。
来場登録する（無料） :
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+DGrVA8WwVycxZVdnU4VrbK95g+rZcYdk=&utm_campaign=241107_press_02&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
2分で簡単お申込み！
展示会概要
NexTech Week 2024【秋】
【会期】2024年11月20日(水)～22日(金) 10:00～17:00
【会場】幕張メッセ
＜構成展＞
・第5回 AI・人工知能 EXPO【秋】
・第5回 ブロックチェーンEXPO【秋】
・第5回 量子コンピューティング EXPO【秋】
・第3回 デジタル人材育成支援 EXPO【秋】
取材をご希望の方はコチラ :
https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18X5DX+Gnv67VJGMI74FXQ+6C8u8YNWwf8=&utm_campaign=241107_press_03&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
本展の取材は事前登録が必要です。