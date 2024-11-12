【11月28日】第6回CLOフォーラム・ジャパン2024 開催

一般社団法人日本CLO協会一般社団法人日本CLO協会（東京都千代田区、理事長：堀 龍兒、以下日本CLO協会）は、11月28日（木）に『法務×イノベーション ビジネス成長を加速させるCLOの挑戦！』をテーマに、先進的な挑戦を続けているCLOや経営・法務幹部、専門家の方々を迎えてオンラインフォーラムを開催します。

■「CLOフォーラム・ジャパン2024」開催概要

日 時：2024年11月28日（木）

形 式： ZOOMを使ったオンラインフォーラム

主 催：一般社団法人日本CLO協会

対 象： CLO、経営企画、法務・コンプライアンス等コーポレート部門の皆様

詳 細：https://www.jaclo.jp/cloforum2024/

■「CLOフォーラム・ジャパン2024」プログラム

▼ご挨拶

堀 龍兒

一般社団法人 日本CLO協会 理事長

早稲田大学 名誉教授

TMI総合法律事務所 顧問



▼Keynote

「デジタル時代におけるグローバル企業の成長戦略と法務部門の役割」

富永 満之 氏

株式会社アシックス代表取締役社長COO



対談：

菊池 亜紀子

一般社団法人 日本CLO協会 理事

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

取締役 法務コンプライアンス本部長



▼Keynote

「グローバル企業における法務・コンプライアンスの戦略的役割：LIXILの変革と挑戦」

君嶋 祥子 氏

株式会社LIXIL 執行役員 法務・Compliance・内部監査担当 兼

Chief Legal and Compliance Officer



対談：

淵邊 善彦

一般社団法人 日本CLO協会 理事

ベンチャーラボ法律事務所 代表弁護士



▼Keynote

「企業内法務の新しいBusiness Partnering partner & guardianから、part of businessへ」

北島 敬之

一般社団法人 日本CLO協会 理事

ビジョネリア・インテグリタス・プラス合同会社 代表

（元ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社 代表職務執行者 ジェネラルカウンセル）

対談：

松田 千恵子 氏

一般社団法人 日本CLO協会 主任研究委員

東京都立大学大学院経営学研究科／経済経営学部 教授

▼Keynote

「戦略法務×イノベーション～新規事業・ビジネスモデル創出～」

パネリスト（ご氏名50音順）

小林 一郎 氏

一橋大学大学院 法学研究科 教授

高橋 宏之 氏

千代田化工建設株式会社 経営企画部 部長

林 大介 氏

パーソルホールディングス株式会社 取締役・監査等委員

戦略法務・ガバナンス研究会 副会長

守田 達也 氏

双日株式会社 CCO 兼 CISO 兼 法務、

内部統制統括担当本部長

戦略法務・ガバナンス研究会 副会長

モデレータ

前田 絵理 氏

EY弁護士法人 アソシエートパートナー



※注意：プログラムの内容は事前のご案内なく変更となる場合がありますことをご了承ください。

■参加費（税込）：

会員：5,500円（特別ご優待（※） 2,200円）

一般：8,800円（特別ご優待（※） 5,500円）

＜詳細・お申し込みはこちら＞

https://www.jaclo.jp/cloforum2024/

■一般社団法人日本CLO協会について：

日本CLO協会は、CLOや法務担当役員の方々のみならず、経営をリードする実践的な企業法務を身に着けたい法務担当者をはじめ、企業法務に関心の高い多くの企業人に対して、高い倫理観とスキル向上の機会をご提供しています。

設立：2020年4月

理事長：堀 龍兒（早稲田大学名誉教授、TMI総合法律事務所顧問）

所在地：東京都千代田区平河町2-7-1

活動内容：セミナー、フォーラム／出版／研究会・委員会／交流会