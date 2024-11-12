夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2024

スパークス・グループ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-85adfaebb9401a8ff1df-9.jpg ]本日、当社子会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社（代表取締役社長 阿部 修平）は、標記に関する下記のプレスリリースを行いましたので、お知らせいたします。■調査内容夫婦の金銭事情や投資に対する意識を明らかにするため、2023年10月12日～10月13日の2日間、全国の20歳以上の既婚（配偶者がいる）男女を対象に、「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査2023」をインターネットリサーチにより実施し、1,000名の有効サンプルを集計しました。なお本レポートは、サンプル調査という性質上、実態を全て反映したものではありません。また、特定の投資商品や個別銘柄の取引を勧誘する目的で作成したものではありません。（調査協力会社：ネットエイジア株式会社）■調査結果（トピックの一部を抜粋）・夫婦の預貯金額は平均968万円、昨年調査から215万円の大幅増加[画像2: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-0d7fd3404a93e0e45ac5-2.png ]・へそくり額の平均は夫236万円、妻365万円、夫では昨年調査から84万円の大幅増加[画像3: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-94065754156430e47d18-3.png ]・「妻の給料を把握していない」夫の48%、「妻の娯楽費・交際費を把握していない」夫の73%[画像4: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-ad389ba024f0f924ecef-4.png ]・「お金が原因で離婚危機を迎えたことがある」24%、お金が原因の夫婦喧嘩をしている夫婦では55%[画像5: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-c3606fcba32aac202312-5.png ]・夫婦の“今年の家計”を表す漢字 1位「苦」2位「貯」3位「節」[画像6: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-c1d4458a6aa5ca5ecdf2-7.png ]・「夫婦で一緒に考えて投資をしている」38%、昨年調査から7ポイント上昇[画像7: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-62d55d3b3ce6a218cb06-8.png ]・夫婦仲をお手本にしたい芸能人夫婦：1位「庄司智春さん・藤本美貴さん」2位「杉浦太陽さん・辻希美さん」[画像8: https://prtimes.jp/i/121382/27/resize/d121382-27-b36dbdee25a9fd10477f-9.png ]■調査レポート全文掲載URLhttps://www.sparx.co.jp/report/report/doc/PressJ241112.pdf