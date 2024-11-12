台湾生まれの人気キャラクター「TAKOKUMA」のソフビコレクションがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「TAKOKUMA ソフビコレクション」（1回300円・税10%込、全5種）を2024年11月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

本商品は、台湾生まれの人気キャラクター「TAKOKUMA」のソフビマスコットです。

リンゴとキャンプが大好きなTAKOKUMAが、５色展開でラインナップ。

スイートカラーがかわいいソフビです！ぜひ集めて並べてください！



Classic Black

Salted Caramel

French Earl Grey

Pistachio

Lime Lemon

【商品情報】

●商品名：TAKOKUMA ソフビコレクション

●発売日：2024年11月中旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・Classic Black

・Salted Caramel

・French Earl Grey

・Pistachio

・Lime Lemon

●商品素材：PVC

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2024年11月現在のものです。

【TAKOKUMAについて】

海の島に生まれたタコクマはリンゴが大好物。1千億匹のウサギ隊員を率いる22番目のウサギ隊長と、リンゴ園を持つアライグマといつも熟睡しているハリネズミと共に綴られる温かいストーリーです。

TAKOKUMA公式HP：https://takokuma.com/

X：https://x.com/LoveTakokuma（@LoveTakokuma）

Instagram：https://www.instagram.com/love.takokuma/（＠love.takokuma）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K1dXDUcunC4 ]

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問合先：info@ip4.co.jp