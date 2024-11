ドローンショー初！ロート製薬制作による『目の愛護ショー』が第64回ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSでブロンズ賞を獲得

株式会社ドローンショー・ジャパン2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS・ブランデッド・コミュニケーション部門Bカテゴリーでブロンズ賞を獲得した『目の愛護ショー』

あらゆる領域におけるクリエイティブを対象とした日本最大級のクリエイティブアワード「2024 64th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS(https://www.acc-awards.com/、以下 ACC)」において、広告主・ロート製薬株式会社(本社:大阪府大阪市、社長:杉本雅史)によるドローンショー、『目の愛護ショー』がブランデッド・コミュニケーション部門Bカテゴリーでブロンズ賞を獲得しました。

ドローンショーがACCで賞を獲得するのは初となります。

株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、ドローンショー技術提供として参画し、当社代表取締役山本雄貴は「ドローンプランニング&プロデュース」を手掛けています。

ドローン300機による『目の愛護ショー』動画

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS ブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリーブロンズ賞受賞作品紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4NbW5gXXQ08 ]

作品名

目の愛護ショー

広告主

ロート製薬

広告会社

電通

制作会社

電通クリエーティブX 関西オフィス

制作スタッフ

CD:廣瀬泰三

PL:廣瀬泰三

PL:茗荷恭平

C:廣瀬泰三

C:茗荷恭平

AD:茗荷恭平

Pr:長谷川大輔

Pr:芳賀智子

撮影(スチール):szuna

監督(ムービー):奥本宏幸

AE:鷲尾尚哉

AE:渡邉奈緒

ドローンプランニング&プロデュース:山本雄貴

※ 敬称略

『目の愛護ショー』は、視覚と健康をつなぐユニークな演出

ロート製薬が企画・制作したドローンショー『目の愛護ショー』は、2023年10月10日の「目の愛護デー」に合わせて、大阪市中央区の八軒家浜船着場付近で開催しました。ショーでは「つかれた目を休めるためには、遠くを見ることが大切」というメッセージのもと、大阪の夜空を舞台にドローン300機による全長100メートルの巨大な目を描きました。

ドローンが描く「目」は視線を動かす演出を通じて、観覧者にも自然と目を動かす体験を提供し、視覚の健康に関心を促す新しいプロモーション効果をもたらしました。この視覚的インパクトとともに、目の健康を意識する実用的なメッセージが多くの観覧者の共感を呼び、メディア、SNSで大きな反響を得ました。このショーの好評を受け、2024年3月に東京都江東区の豊洲で「ロート・目の愛護ショー in TOKYO」として再び開催し、春先の花粉飛散時期に合わせ、目の健康を意識する機会を提供しました。

ドローンショー写真

ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSとは

テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されており、総務大臣賞/ACCグランプリは、クリエイティブ業界で活躍する関係者の大きな目標となっています。(公式サイトより引用 https://www.acc-awards.com/outline/)

目の愛護デー

1931(昭和6)年に失明予防の運動として、中央盲人福祉協会が主催となり10月10日を「視力保存デー」と定められました。 のちに1938(昭和13)年から1944(昭和19)年までは、9月18日を「目の記念日」とし、 1947(昭和22)年に再び10月10日を「目の愛護デー」が定められました。目の愛護デーは、現在、厚生労働省が主催となり、全国で目の健康を促す活動がなされています。

ロート製薬株式会社

1899年に胃病蔓延という当時の健康課題から「胃活」を発売し創業。以来、「健康」を事業のコアバリューに据え、OTC医薬品やスキンケアを中心としたヘルス&ビューティー事業を軸に、機能性食品及び一次産業やレストランなどの食事業、最先端のライフサイエンス研究を推進し再生医療の領域にも事業を拡大しています。「健康」「美」「サイエンスに基づく高い品質」「一人ひとりが自律し、チャレンジを続ける企業文化」といった事業的強みや文化的特徴をベースに、すべての個人や社会の「Well-being」に貢献していきます。

https://www.rohto.co.jp/

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博半年前をPRする「想像以上!が、万博だ。6 Months to go! スペシャルドローンショー(2024年10月)」を担当するなど、機体も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

※ 日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として、2024年11月時点当社調べ。

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体『DSJ MODEL X』開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6

東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 408

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1丁目6-8号 ドローンショービル

<大阪Show Room>

大阪府大阪市中之島6丁目1番38号

・Web

https://droneshow.co.jp/