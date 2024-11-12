バンコクの蔵乃屋を移転、リニューアルオープン！　KURANOYA MITSUKOSHI DEPACHIKA　みその量り売りをはじめ、みそ汁やおにぎり等の軽食や長野県産品を販売

マルコメ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/135535/24/resize/d135535-24-3839b808554c8ff4b819-0.jpg ]バンコクでも好評、日本のご当地みそ10種類を量り売り蔵乃屋は2022年12月にバンコク「Central World」で初の海外店舗となる蔵乃屋タイランド店をオープンしました。同店は2024年4月、契約満了に伴い閉店。今回、日本の“デパ地下”をコンセプトにした「One Bangkok MITSUKOSHI DEPACHIKA」内に「KURANOYA MITSUKOSHI DEPACHIKA」としてリニューアルオープンしました。蔵乃屋の看板メニューは全国各地のご当地みその量り売りです。また、人気の即席みそ汁などに加えて長野県の特産品も取り扱っています。店内には、みそ汁やおにぎりを楽しめるイートインコーナーを併設。日本の発酵食品に触れる機会を創出していきます。店舗概要[画像2: https://prtimes.jp/i/135535/24/resize/d135535-24-2ac4e4774a2ed039e117-1.jpg ]KURANOYA MITSUKOSHI DEPACHIKA●店舗名 ：KURANOYA MITSUKOSHI DEPACHIKA●所在地 ：No.1877 One Bangkok Parade, B1F, Witthayu Road, Lumphini, Pathumwan,Bangkok 10330●開業日 ：2024年10月25日（金）●営業時間：10:00～22:00●営業内容：味噌の量り売り（北海道/秋田/会津/加賀/信州24割糀/信州美麻2年熟成/信州有機赤/白みそ/九州米麦合わせ/薩摩）、物販、軽食●店舗運営：Marukome（Thailand）Co., Ltd.画像データは、マルコメオフィシャルサイト＞ニュース＞ニュースリリース内の「画像のみダウンロード」ボタンから取得できます。