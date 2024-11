インフラ管理を効率化する新ツール「Tailor Terraform Provider」リリースのお知らせ

テイラー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/101637/12/resize/d101637-12-ed21ef848f11c2316af1-2.png ]開発の背景近年、組織の成長とともにインフラが複雑化し、リソース管理における自動化と一貫性の重要性が高まっています。「Tailor Terraform Provider」の導入により、ユーザーはTerraform※の宣言的な構成言語と豊富なエコシステムを活用して、TailorPlatform内のリソースを効果的に管理できるようになりました。※Terraformは、複数のクラウドプロバイダーやサービスを横断してインフラを定義・プロビジョニングする業界標準のツールです。Tailor Terraform Providerの特長豊富なリソースのサポート初期リリースでは、Tailor Platformの主要機能をカバーする15種類のリソースをサポートしています。 ・ワークスペースの作成・管理:プロジェクトや環境を効率的に整理 ・認証ネームスペースの設定:認証・認可管理のためのネームスペースを設定 ・OAuth2クライアントの定義:サードパーティサービスとの統合やクライアント認証情報の管理 ・TailorDBのデプロイ・管理:スケーラブルなデータストレージとしてTailorDBインスタンスを管理 ・TailorDBタイプの定義:データモデルの作成と設定 ・アプリケーションの設定・デプロイ:サブグラフで構成されたアプリケーションを特定の設定でデプロイ ・その他多数のリソース充実したドキュメント ・詳細なリソース説明:各リソースの目的とTailor Platformでの役割を明確に解説 ・属性定義の網羅:全てのリソース属性について、型、要件、検証内容を詳細に記載 ・使用例とベストプラクティス:迅速な導入を支援するための実用的な例を提供*ドキュメントはTerraform Registryにて公開しております。https://registry.terraform.io/providers/tailor-platform/tailor/latest/docsご利用方法 1. プロバイダーのインストールお好みのTerraform環境にプロバイダーを導入してください。 2. プロバイダーの設定Tailor Platformの認証情報を設定し、接続を確立します。 3. リソースの定義Terraformの設定ファイルにTailorリソースを記述します。 4. 設定の適用terraform initおよびterraform applyを実行して、リソースをプロビジョニングします。<使用例>ワークスペース、TailorDBインスタンスとTypeを作成する例[画像2: https://prtimes.jp/i/101637/12/resize/d101637-12-69bde7c0048b82a6d24b-2.png ]今後の展望以下の通り、サポートやドキュメントの充実化等を予定しております。今後もユーザーの皆様にとって、より便利なTailorPlatformの実現を目指してまいります。 ・Datasourceの追加:既存のTailor Platformリソースの取得をサポート ・ImportStateのサポート:既存リソースをTerraformの状態管理下に統合 ・ドキュメントの拡充:さらなる使用例や属性のより詳細な説明などの提供 ・コミュニティとの連携強化:ユーザーからのフィードバックや貢献を積極的に受け入れ、プロバイダーの改善に反映Tailor Technologies, Inc.についてTailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」を提供しています。「Empower every company to deploy any ideas(誰もがデプロイできる社会を創る)」をミッションに、プロダクトづくりにおいて難しい部分や専門知識が必要な部分を簡単にすることで、誰もがプロダクトづくりに参加できる世界を目指しています。2022年6月には日本拠点の会社として初めて、世界的なスタートアップ・アクセラレータ・プログラム「Yコンビネーター」に採択されています。経営陣プロフィール●Tailor Technologies, Inc. 代表取締役 柴田 陽(しばた・よう) プロフィール東京大学経済学部卒業。マッキンゼー・アンド・カンパニー出身。店舗集客サービス「スマポ」、タクシー配車アプリ「日本交通タクシー配車」など、数々のヒットアプリを手がける。3つの会社の創業・売却の経験を持つシリアルアントレプレナー。2016年11月に株式会社クラウドポート(現ファンズ株式会社)共同創業。2021年テイラー株式会社を設立。●Tailor Technologies, Inc. 共同創業者CTO 高橋 三徳(たかはし・みさと) プロフィール楽天株式会社(2004年~)等を経てGREE株式会社の創業期にエンジニアとして参画、Speee株式会社(東証スタンダード市場上場)、スポットライト(現楽天ペイメント)等のCTOとしての創業を経て、2017年メルカリ入社、AI、HCI、ブロックチェーン、量子コンピューターなど最先端の研究からELSIなど社会科学分野まで幅広く研究開発を行うmercari R4Dの立ち上げに参画。また研究成果のアウトプットとしてNFT事業など、ブロックチェーン関連事業の立ち上げにも関わる。【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】会社名:Tailor Technologies, Inc.代表者:代表取締役 柴田 陽住所:米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ設立:2021年7月19日URL:https://www.tailor.tech[画像3: https://prtimes.jp/i/101637/12/resize/d101637-12-056f2a8c7c34cb1a12d9-1.png ]