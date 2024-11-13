【プラスダイアナ】伊勢丹新宿店POPUP SHOP開催！限定スニーカーも発売！
ダイアナ株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前）が展開する大人の女性にむけたスニーカーブランド「+diana（プラスダイアナ）」よりPOPUP SHOPのご案内です。2024年11月20日(水)～26日(火)の期間限定で、伊勢丹新宿店本館２階婦人靴売り場にて、プラスダイアナ単独のPOPUP SHOPを開催いたします。
プラスダイアナ秋冬の新作や定番人気のアイテムの他、POPUP SHOP限定スニーカーを数量限定でご用意しております。パールのシューアクセサリーとグリッターが、ラグジュアリーでスペシャルな1足です。是非お立ち寄りください。
◇POPUP SHOP限定商品
商品番号：BL42561
価格：17,600（税込）
カラー：シロ
ヒール高：2.0cm台
サイズ展開：21.5‐25.5cm
※数量限定につき、お品切れの場合にはご了承ください。
◇ノベルティプレゼント
期間中1足お買い上げごとに、プラスダイアナオリジナルエコバッグを1枚プレゼントいたします。
◇POPUP SHOP概要
期間：2024年11月20日(水)～11月26日(火)
場所：伊勢丹新宿店 本館 2階 婦人靴
住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目１４－１
営業時間：10：00～20：00
詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=1098
■プラスダイアナについて
レディースシューズ“DIANA（ダイアナ）”のスニーカーブランド『+diana（プラスダイアナ）』。
スマートなスタイルに遊び心をプラスした、「大人らしく」「女性らしく」「スタイルよく」履けるファッションスニーカーを豊富なラインナップで展開しています。
オフィスでもプライベートでも、シーンを越えて自分らしいファッションで今のライフスタイルを楽しむ、大人の女性のためのスニーカーブランドです。
Instaglamアカウント:plusdiana_official
■ダイアナ株式会社
企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：150-0001 東京都渋谷区神宮前1‐8‐6
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp