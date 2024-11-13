＜スナイデル＞冬のWEB限定アイテム「HAPPY HOLIDAY Collection」を公開！＜11月14日(木)発売＞

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-dd3b93c1be656bf1ec38-13.jpg ]HAPPY HOLIDAY Collection街の煌めきに誘われて、ワクワクと胸が高鳴るホリデーシーズン。上品でいて絵になるSNIDELのアイテムが、ドラマティックな時を運んできてくれるアイテム紹介[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-470e460bb89a7d1671c2-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-6f8c3120ad1a806fd494-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-9c1c809ff961f83c51b3-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-08778040b515fd932588-2.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-c84fdf8aa51c9cbd4653-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-df12c418728d9efe98c5-14.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-2d6d0bcd7aad5f75c308-16.jpg ]■【WEB限定】パールニットプルオーバー 価格：\19,800(税込) カラー：NVY, LPNK, IVR サイズ：F顔周りにパールをたっぷりとあしらった、華やかなニットプルオーバーが登場。少し広めの襟元で、オフショルダ―やワンショルダ―にしても着用いただけます。一枚で様々なコーディネートを楽しんでいただける、着回し力抜群なトップスです。[画像9: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-a5b7b3be576dadfc6d3c-5.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-fd10a8e55b5f859bd7cb-6.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-2d5e5f4bee08beaa702b-7.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-13230b45eebfb98e89f5-8.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-d1176ed5520439e29749-16.jpg ]■【WEB限定】シアースリーブワンピース 価格：\20,900(税込) カラー：BLK, MIX サイズ：0, 1ホリデーシーズンのお出かけにぴったりなワンピース。シンプルなデザインでありながらも、透け感のある生地を使用した袖が印象的なアイテム。胸元のVカットラインとウエストマークの切り替えでスタイルアップも叶えました。[画像14: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-6c99a08b1222fa9a03c9-9.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-a9eeb6facbed327bd7a3-10.jpg ][画像16: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-d7f709805e867203e407-11.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-e4393bbbbedb26168d71-13.jpg ][画像18: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-dc747741f2a0fc772ddd-16.jpg ]■【WEB限定】ファーカラーミドルコート 価格：\35,200(税込) カラー：GRY, IVR サイズ：F襟にあしらったファーが目を引くミドルコート。ボリュームのあるファーと肌触りの良い生地を使用したことで上品な印象に。襟のファーは取り外し可能なので、雰囲気を変えて様々なシーンで着用いただけます。(全て税込価格表記)発売について■発売日：11月14日(木)00:00より販売開始・SNIDELオフィシャルオンラインストア（ http://www.snidel.com ）・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/ )・MASH STOREアプリ（ https://mslab.page.link/snidel_sns ）SNIDELについて[画像19: https://prtimes.jp/i/18505/2957/resize/d18505-2957-e6c23128b660ce644367-15.jpg ]2005年4月9日にデビュー。“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。 細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。現在、日本国内37店舗、中国66店舗、香港2店舗、台湾3店舗、タイ1店舗、ニューヨーク1店舗、計110店舗展開（11月8日時点店舗数）■SNIDEL OFFICIAL ONLINE STORE：http://www.snidel.com■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/