株式会社ニド―東京様への「バクヤスAI 記事代行」導入インタビューを公開しました。生成AIを活用した美容医療分野での記事製作事例をご紹介しております。

TechSuite株式会社

TechSuite株式会社(以下、「TechSuite」)は、美容クリニックのサイトを複数運営する株式会社ニドー東京様(以下、「ニドー東京」)に対し、2024年10月より弊社サービス「バクヤスAI 記事代行」を提供し、美容医療に関する情報コンテンツの制作をご支援しております。

この度、ニドー東京へのサービス導入・活用に関するインタビューを実施し、弊社ウェブサイトに公開をしましたのでお知らせいたします。

導入インタビューはこちら(https://techsuite.co.jp/projects/category/HScWa-r-)

美容医療に関する記事執筆は、生成AIを活用したコンテンツ制作の中でも難易度が高い分野となりますが、お客様との確認項目のすり合わせを行い人間によるダブルチェックを行うことで、ご満足いただける記事クオリティとすることができました。

課題背景:美容医療分野での効率的な情報発信の必要性

ニドー東京では、美容クリニックのサイト運営において、SEOを活用した情報発信の強化を検討されていました。生成AI技術の台頭を受け、早期に生成AIを活用することで先行者利益を得られる可能性に着目し、効率的な記事作成手法を模索されていました。

「バクヤスAI 記事代行」選定の決め手

生成AIによる記事作成に人間による品質チェック・修正を組み合わせたハイブリッドな手法が、ニドー東京の要望と合致しました。特に以下の点を評価いただいております:

- AIと人間のハイブリッドによる効率的な記事作成- 人間による品質チェック体制の存在- 柔軟な対応が可能な運用体制

なお、今回弊社では、生成AIを活用し初稿を作成し人間による簡易チェックを行った上でご納品いたしました(公開にあたっての専門家の最終チェックや薬機法の確認などはお客様にて行っていただいております)。サービスの提供範囲に関しては柔軟に相談可能であり、弊社にて医師を含む専門家によるファクトチェックを行うことも可能ですので、ぜひご相談ください。

導入効果と評価

導入後、以下の点で高い評価をいただいております。

- フリーランスライターと同等以上の品質確保- 美容医療という専門分野でも十分な作業効率化を実現- AIの学習による継続的な最適化への期待- 記事作成における工数の削減

ご担当者からは「専門性が求められる美容分野でも、専門家の監修前の原稿作成や、一般向けの基礎情報のまとめなどに活用ができ、記事の執筆を効率化することができました。」とコメントを頂くことができました。

「バクヤスAI 記事代行」の今後の展開について

ChatGPTが各国の医師国家試験に合格レベルの推論能力を有していることは、既存の研究論文から理解していましたが、記事作成においても(少なくとも初稿段階では)専門家から評価いただける内容を提供できることが確認でき、生成AIの進化を心強く感じました。

ChatGPTによる医師国家試験の正答率を検証した論文例: As Liu et al. (2024) demonstrated, GPT-4 achieved an accuracy rate of 81% in medical licensing examinations, significantly outperforming GPT-3.5's 58%(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11310649/)

TechSuite株式会社は引き続き、「バクヤスAI 記事代行」を通じて、専門性の高い分野においても質の高いコンテンツ提供をサポートし、お客様のビジネス成長に貢献してまいります。

TechSuite株式会社のご紹介

TechSuite株式会社は「AIと人類の共進化」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や生成AI活用支援コンサルティングなどのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/