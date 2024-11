Orchard Enterprises NY, Inc[画像1: https://prtimes.jp/i/55377/1139/resize/d55377-1139-70baae3ed986e487ca33-0.jpg ]「アジアの真珠」「国民の息子」と称されるタイ出身の大人気スターNuNew(ヌニュー)が2024年11月20日(水)にソニーミュージックからリリースする日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」のジャケ写を公開した。タイトルが連想させる渋谷の街並みが幻想的に彩られた背景に、ダメージデニムのジャケットを纏い、親しみやすくも洗練された印象を与えるNuNewの姿は、日本の都会の中に溶け込みながらも、彼ならではの個性を際立たせ、NuNewのアーティストとしての一面と、これから日本で羽ばたこうとする強い意志を感じさせるジャケ写となっている。また同時に日本デビュー曲のリリースを記念したフィジカル盤CDシングルの発売も発表。本人生写真が封入された初回限定盤は、2024年12月4日(水)より全国のタワーレコードにて購入可能、オンラインでの事前予約もスタートした。先月の日本デビュー情報解禁時には、NuNewや所属事務所DomudiのSNS上には国内外のファンから歓喜に溢れた祝福のコメントが多く寄せられた他、X(旧Twitter)では、日本デビューのハッシュタグ、「#NuNewJapanDebut」がタイにおいてトレンド1位入り、またタイ国内主要メディアでも日本デビューが取り上げられるなど、大きく話題となった。さらに、12月6日(金)に東京・東急歌舞伎町タワーTHEATER MILANO-Zaにて開催される、自身初の日本での単独コンサート「NuNew 1st Concert “DREAM CATCHER” in Japan」では、同タワー内にあるHOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotelとのコラボルーム「Exclusive Ticket and Hotel Package」が販売開始後、僅か数分で完売となるほど、NuNewの日本デビューへの期待が一層高まっている。タイのみならず世界各地にファンダムを抱えるNuNewは、2020年に、大ヒットタイドラマ「Cutie Pie Series」の主演として俳優としてデビューし瞬く間に大ブレイク。 2023年には、圧倒的な歌唱力が評価され、ソロシンガーとしてのキャリアも確立。これまでにリリースしたシングルすべてが主要音楽チャートで1位を獲得し、数々の音楽アワードを総なめに。さらに今年8月には、バンコクでの自身初のソロコンサートが即完売し、2日間で2万人以上を動員。今月初旬に開催されたTikTok Thailand Awards 2024では、「Music Artist of the Year」(今年の音楽アーティスト賞)を受賞し、タイのエンタメ業界を牽引するグローバルアーティストとしての地位を確固たるものにした。■リリース情報[画像2: https://prtimes.jp/i/55377/1139/resize/d55377-1139-8ec3a82dab7af40403af-0.jpg ]NuNew(ヌニュー)日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」2024年11月20日 (水)午後20時配信スタートPre-Add (Apple Music) /Pre-Save (Spotify): https://orcd.co/first-date-at-shibuyaフィジカル盤CDシングル 2024年12月4日(水)全国のタワーレコード及びオンラインにて発売スタート初回限定本人生写真封入 定価2,200円(税込)プリオーダー:https://lnk.to/NuNew_CDFollow NuNew:Instagram: https://www.instagram.com/new_cwr/TikTok: https://www.tiktok.com/@nunew_cwrX: https://x.com/CwrNewDOMUNDI Instagram: https://www.instagram.com/domunditv/DomundiTV YouTube: https://www.youtube.com/@domunditvDMD MUSIC YouTube: https://www.youtube.com/@DMDMUSICTHNuNew日本デビュープロジェクト情報をXでも公開中!https://x.com/nunewprojectjp