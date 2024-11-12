14社が中国・深センの本選に出場決定！「深センイノベーションピッチ大会2024　日本大会」

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ReGACY Innovation Group株式会社


ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）は、深セン市人民政府、深セン市科技サービス業協会と連携し、「深センイノベーションピッチ大会2024　日本大会」を2024年10月31日に開催し、11月に中国・深センで行われる本選への出場スタートアップを決定いたしました。


■ 概要


本ピッチコンテストは、「新世代IT」、「デジタル＆ファッション」、「先端設備製造」、「グリーン・脱炭素」、「新材料」、「バイオ・医薬・ヘルスケア」、「海洋経済」の７つの技術領域に特化し、海外のイノベーションプロジェクトと中国のハイエンド産業をつなげ、新たな価値創出をすることを目的として開催しています。日本予選大会では、21社のスタートアップが熱いピッチを繰り広げ、一等賞1社、二等賞2社、三等賞3社が選ばれたほか、各領域の上位2社、合計14社が中国・深センで行われる本選出場企業に決定いたしました。また、イベントでは日中企業間のパートナーシップを推進するための調印会も行われ、さらなる協力の礎が築かれました。




■ 受賞チーム


一等賞：Xenoma Inc.


二等賞：SWAT Mobility Pte. Ltd.、Mechanocross


三等賞：engine、株式会社Smolt、セレンディクス株式会社（Serendix）


■ 中国・深センで行われる本選出場企業


新世代IT領域：Wistom Tech、TROE PHOTONICS, HANGZHOU, LTD


デジタル＆ファッション領域：Innovate、Semo


先端設備製造領域：engine、株式会社セレンディクス（Serendix）


グリーン・脱炭素領域：SWAT Mobility Pte. Ltd.、株式会社シーテックヒロシマ


新材料領域：Mechanocross、ADCママルコンピュータ


バイオ・医薬・ヘルスケア領域：Xenoma Inc.、株式会社MentaRest


海洋経済領域：株式会社Smolt、Flowfulworks Inc.


■ゲストスピーカー（順不同、敬称略）


中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長 石井　芳明
中華人民共和国駐日本国大使館 科学技術部　参事官 洪　志傑
深圳市人力資源社会保障局 年金保険課 課長 一級調査員 王　光華


■審査員（順不同、敬称略）


・TOTO株式会社　デジタルイノベーション推進本部 本部長　中村 良次


・株式会社三井住友銀行　成長事業開発部 部付部長　齋藤 健太郎


・シャープ株式会社　インキュベーション推進部 部長　胡間 修二


・三菱商事（中国）有限公司　中国イノベーション　タスクフォースリーダー　亀山 直明


・グローバルブレイン株式会社　Investment Group Partner　泉 浩之


・DG Daiwa Ventures　プリンシパル　増山 真輝人


・みやこキャピタル株式会社　プリンシパル　何 鋭


・千葉大学　大学院工学研究院融合理工学府 教授　魯 云


・留日博士総会理事 海洋学会会長　東京海洋大学 元教授　任 恵峰


・上智大学　大学院地球環境学研究科 教授　銭 学鵬


・東京大学　未来ビジョン研究センター 特任助教　竇 毅


・ReGACY Innovation Group　中国 CEO　傅 浩丰


ReGACY Innovation Group株式会社について


2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。


▼会社概要


社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）


設立 ：2022年2月2日


代表者 ：代表取締役 成瀬 功一


所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-24-1


ＵＲＬ ：https://regacy-innovation.com/


事業内容：


イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業