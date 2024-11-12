14社が中国・深センの本選に出場決定！「深センイノベーションピッチ大会2024　日本大会」

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）は、深セン市人民政府、深セン市科技サービス業協会と連携し、「深センイノベーションピッチ大会2024 日本大会」を2024年10月31日に開催し、11月に中国・深センで行われる本選への出場スタートアップを決定いたしました。

■ 概要

本ピッチコンテストは、「新世代IT」、「デジタル＆ファッション」、「先端設備製造」、「グリーン・脱炭素」、「新材料」、「バイオ・医薬・ヘルスケア」、「海洋経済」の７つの技術領域に特化し、海外のイノベーションプロジェクトと中国のハイエンド産業をつなげ、新たな価値創出をすることを目的として開催しています。日本予選大会では、21社のスタートアップが熱いピッチを繰り広げ、一等賞1社、二等賞2社、三等賞3社が選ばれたほか、各領域の上位2社、合計14社が中国・深センで行われる本選出場企業に決定いたしました。また、イベントでは日中企業間のパートナーシップを推進するための調印会も行われ、さらなる協力の礎が築かれました。

■ 受賞チーム

一等賞：Xenoma Inc.

二等賞：SWAT Mobility Pte. Ltd.、Mechanocross

三等賞：engine、株式会社Smolt、セレンディクス株式会社（Serendix）

■ 中国・深センで行われる本選出場企業

新世代IT領域：Wistom Tech、TROE PHOTONICS, HANGZHOU, LTD

デジタル＆ファッション領域：Innovate、Semo

先端設備製造領域：engine、株式会社セレンディクス（Serendix）

グリーン・脱炭素領域：SWAT Mobility Pte. Ltd.、株式会社シーテックヒロシマ

新材料領域：Mechanocross、ADCママルコンピュータ

バイオ・医薬・ヘルスケア領域：Xenoma Inc.、株式会社MentaRest

海洋経済領域：株式会社Smolt、Flowfulworks Inc.

■ゲストスピーカー（順不同、敬称略）

中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長 石井 芳明

中華人民共和国駐日本国大使館 科学技術部 参事官 洪 志傑

深圳市人力資源社会保障局 年金保険課 課長 一級調査員 王 光華

■審査員（順不同、敬称略）

・TOTO株式会社 デジタルイノベーション推進本部 本部長 中村 良次

・株式会社三井住友銀行 成長事業開発部 部付部長 齋藤 健太郎

・シャープ株式会社 インキュベーション推進部 部長 胡間 修二

・三菱商事（中国）有限公司 中国イノベーション タスクフォースリーダー 亀山 直明

・グローバルブレイン株式会社 Investment Group Partner 泉 浩之

・DG Daiwa Ventures プリンシパル 増山 真輝人

・みやこキャピタル株式会社 プリンシパル 何 鋭

・千葉大学 大学院工学研究院融合理工学府 教授 魯 云

・留日博士総会理事 海洋学会会長 東京海洋大学 元教授 任 恵峰

・上智大学 大学院地球環境学研究科 教授 銭 学鵬

・東京大学 未来ビジョン研究センター 特任助教 竇 毅

・ReGACY Innovation Group 中国 CEO 傅 浩丰

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

▼会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

設立 ：2022年2月2日

代表者 ：代表取締役 成瀬 功一

所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-24-1

ＵＲＬ ：https://regacy-innovation.com/

事業内容：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業