14社が中国・深センの本選に出場決定！「深センイノベーションピッチ大会2024 日本大会」
ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）は、深セン市人民政府、深セン市科技サービス業協会と連携し、「深センイノベーションピッチ大会2024 日本大会」を2024年10月31日に開催し、11月に中国・深センで行われる本選への出場スタートアップを決定いたしました。
■ 概要
本ピッチコンテストは、「新世代IT」、「デジタル＆ファッション」、「先端設備製造」、「グリーン・脱炭素」、「新材料」、「バイオ・医薬・ヘルスケア」、「海洋経済」の７つの技術領域に特化し、海外のイノベーションプロジェクトと中国のハイエンド産業をつなげ、新たな価値創出をすることを目的として開催しています。日本予選大会では、21社のスタートアップが熱いピッチを繰り広げ、一等賞1社、二等賞2社、三等賞3社が選ばれたほか、各領域の上位2社、合計14社が中国・深センで行われる本選出場企業に決定いたしました。また、イベントでは日中企業間のパートナーシップを推進するための調印会も行われ、さらなる協力の礎が築かれました。
■ 受賞チーム
一等賞：Xenoma Inc.
二等賞：SWAT Mobility Pte. Ltd.、Mechanocross
三等賞：engine、株式会社Smolt、セレンディクス株式会社（Serendix）
■ 中国・深センで行われる本選出場企業
新世代IT領域：Wistom Tech、TROE PHOTONICS, HANGZHOU, LTD
デジタル＆ファッション領域：Innovate、Semo
先端設備製造領域：engine、株式会社セレンディクス（Serendix）
グリーン・脱炭素領域：SWAT Mobility Pte. Ltd.、株式会社シーテックヒロシマ
新材料領域：Mechanocross、ADCママルコンピュータ
バイオ・医薬・ヘルスケア領域：Xenoma Inc.、株式会社MentaRest
海洋経済領域：株式会社Smolt、Flowfulworks Inc.
■ゲストスピーカー（順不同、敬称略）
中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援部長 石井 芳明
中華人民共和国駐日本国大使館 科学技術部 参事官 洪 志傑
深圳市人力資源社会保障局 年金保険課 課長 一級調査員 王 光華
■審査員（順不同、敬称略）
・TOTO株式会社 デジタルイノベーション推進本部 本部長 中村 良次
・株式会社三井住友銀行 成長事業開発部 部付部長 齋藤 健太郎
・シャープ株式会社 インキュベーション推進部 部長 胡間 修二
・三菱商事（中国）有限公司 中国イノベーション タスクフォースリーダー 亀山 直明
・グローバルブレイン株式会社 Investment Group Partner 泉 浩之
・DG Daiwa Ventures プリンシパル 増山 真輝人
・みやこキャピタル株式会社 プリンシパル 何 鋭
・千葉大学 大学院工学研究院融合理工学府 教授 魯 云
・留日博士総会理事 海洋学会会長 東京海洋大学 元教授 任 恵峰
・上智大学 大学院地球環境学研究科 教授 銭 学鵬
・東京大学 未来ビジョン研究センター 特任助教 竇 毅
・ReGACY Innovation Group 中国 CEO 傅 浩丰
ReGACY Innovation Group株式会社について
2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。
▼会社概要
社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）
設立 ：2022年2月2日
代表者 ：代表取締役 成瀬 功一
所在地 ：東京都千代田区神田神保町1-24-1
ＵＲＬ ：https://regacy-innovation.com/
事業内容：
イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業