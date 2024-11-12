THISIS株式会社、バンコク週報グループ「バンコク週報オンライン見本市」へ、インターネット無料通話サービスTHISISが採用されました

ＴＨＩＳＩＳ株式会社

インターネット無料通話サービス「THISIS」（ディスイズ）を運営するTHISIS株式会社(ディスイズ／本社：東京都世田谷区、以下「当社」) は、当社が提供する無料通話サービス「THISIS」が、2024年11月11日にバンコク週報グループがWEBサイト上に新たに開設した「バンコク週報オンライン見本市（BANGKOK SHUHO ONLINE TRADE FAIR）」において、訪問者と担当者を繋ぐ連絡ツールとして採用されたことをお知らせいたします。

「バンコク週報オンライン見本市（BANGKOK SHUHO ONLINE TRADE FAIR）」は、バンコク週報グループ（代表取締役：臼井秀利）が運営する日本語とタイ語に対応したオンライン見本市です。

訪問者は、ブラウザからTHISIS ID（URL）にアクセスするか、スマホでQRコードを読み込むだけで、世界中どこからでも無料で通話が可能です。

専用アプリのダウンロードや会員登録、友達申請などは不要で、担当者と簡単に会話することができます。

■「バンコク週報オンライン見本市」開設のお知らせはコチラ(https://bangkokshuho.com/tradefair-open2/)

■「バンコク週報オンライン見本市（BANGKOK SHUHO ONLINE TRADE FAIR）はコチラ(https://bangkokshuho.com/tradefair/)

THISISは日本のみならず全世界へ向け、さまざまなサポートやサービスの拡充を進め、今後もより多くの国や地域で人々をつなぐグローバルな通話サービスとして普及を目指します。

■THISIS株式会社

電話番号の代わりにURL（THISISID）があなた専用の連絡先。

THISISユーザー同士の無料通話やチャットはもちろん、第三者もsafariやchromeなどのブラウザを使って同様のコミュニケーションができます。

THISISIDを登録し、着信用のアプリをインストールするだけで、専用URL宛に発信された通話をいつものスマホで受けられます。

新規のデバイスは不要で、インターネットに接続できていればどこにいても利用可能。

カスタマーセンター、お店の予約、社員間通話などビジネスにもプライベートにもその使い方は無限大です。

■会社概要

・商号 ： THISIS株式会社

・代表者 ： 代表取締役社長 嬉野勝美（うれしの かつみ）

・所在地 ： 東京都世田谷区上馬1丁目32番12号ISM三軒茶屋５階

・設立年月日 ： 2022年11月10日

・資本金 ： 2億6,530万円

・ホームページ： https://thisis.id

・事業内容 ：

1. Webサービスの企画・開発・運営

2. Webシステム・ソフトウェアの受託開発

・アプリURL

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/thisis/id1568655981

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.grabss.ThisIs

■バンコク週報グループ 会社概要

・商号 ： バンコク週報グループ / Bangkok Shuho group

・代表者 ： 代表取締役社長 臼井秀利（うすい ひでとし）

・所在地 ： タイ本社 / Bangkok Shuho International Co., Ltd.

Charn Issara Tower 1st Floor, 942/43 Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak,

Ban gkok 10500

日本支社 / バンコク週報ジャパン株式会社

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目13-29

・設立年月日 ： 1976年10月

・資本金 ： 3100万バーツ（１バーツは約4円）

・ホームページ： https://bangkokshuho.com/