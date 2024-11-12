THISIS株式会社、バンコク週報グループ「バンコク週報オンライン見本市」へ、インターネット無料通話サービスTHISISが採用されました
インターネット無料通話サービス「THISIS」（ディスイズ）を運営するTHISIS株式会社(ディスイズ／本社：東京都世田谷区、以下「当社」) は、当社が提供する無料通話サービス「THISIS」が、2024年11月11日にバンコク週報グループがWEBサイト上に新たに開設した「バンコク週報オンライン見本市（BANGKOK SHUHO ONLINE TRADE FAIR）」において、訪問者と担当者を繋ぐ連絡ツールとして採用されたことをお知らせいたします。
「バンコク週報オンライン見本市（BANGKOK SHUHO ONLINE TRADE FAIR）」は、バンコク週報グループ（代表取締役：臼井秀利）が運営する日本語とタイ語に対応したオンライン見本市です。
訪問者は、ブラウザからTHISIS ID（URL）にアクセスするか、スマホでQRコードを読み込むだけで、世界中どこからでも無料で通話が可能です。
専用アプリのダウンロードや会員登録、友達申請などは不要で、担当者と簡単に会話することができます。
■「バンコク週報オンライン見本市」開設のお知らせはコチラ(https://bangkokshuho.com/tradefair-open2/)
■「バンコク週報オンライン見本市（BANGKOK SHUHO ONLINE TRADE FAIR）はコチラ(https://bangkokshuho.com/tradefair/)
THISISは日本のみならず全世界へ向け、さまざまなサポートやサービスの拡充を進め、今後もより多くの国や地域で人々をつなぐグローバルな通話サービスとして普及を目指します。
■THISIS株式会社
電話番号の代わりにURL（THISISID）があなた専用の連絡先。
THISISユーザー同士の無料通話やチャットはもちろん、第三者もsafariやchromeなどのブラウザを使って同様のコミュニケーションができます。
THISISIDを登録し、着信用のアプリをインストールするだけで、専用URL宛に発信された通話をいつものスマホで受けられます。
新規のデバイスは不要で、インターネットに接続できていればどこにいても利用可能。
カスタマーセンター、お店の予約、社員間通話などビジネスにもプライベートにもその使い方は無限大です。
■会社概要
・商号 ： THISIS株式会社
・代表者 ： 代表取締役社長 嬉野勝美（うれしの かつみ）
・所在地 ： 東京都世田谷区上馬1丁目32番12号ISM三軒茶屋５階
・設立年月日 ： 2022年11月10日
・資本金 ： 2億6,530万円
・ホームページ： https://thisis.id
・事業内容 ：
1. Webサービスの企画・開発・運営
2. Webシステム・ソフトウェアの受託開発
・アプリURL
iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/thisis/id1568655981
Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.grabss.ThisIs
■バンコク週報グループ 会社概要
・商号 ： バンコク週報グループ / Bangkok Shuho group
・代表者 ： 代表取締役社長 臼井秀利（うすい ひでとし）
・所在地 ： タイ本社 / Bangkok Shuho International Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Floor, 942/43 Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak,
Ban gkok 10500
日本支社 / バンコク週報ジャパン株式会社
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目13-29
・設立年月日 ： 1976年10月
・資本金 ： 3100万バーツ（１バーツは約4円）
・ホームページ： https://bangkokshuho.com/