Nordic Semiconductor、次世代ワイヤレスSoC「nRF54L15」「nRF54L10」「nRF54L05」をラインアップ

ノルディック・セミコンダクター株式会社

CATEGORY: Product news

TAGS:

Technologies: Bluetooth LE, RISC-V, Thread, Zigbee, NFC, 2.4 GHz proprietary,

Products: nRF54 Series, nRF54L Series, nRF54L15, nRF54L10, nRF54L05

Verticals: Connected health, Wearables, toys and gaming, computer peripherals, building automation Smart home, Sports and Fitness, VR and AR, Asset tracking, HID, Retail

Nordic Semiconductorは、以前に発表した「nRF54L15(TM)」に加え、新たに「nRF54L10(TM)」および「nRF54L05(TM)」を含む次世代ワイヤレスSoC「nRF54Lシリーズ」の拡充を発表しました。この高度な製品シリーズは、効率性の大幅な向上、優れた処理能力、多用途な設計オプションを提供し、Bluetooth LEやIoTアプリケーションの増加するニーズに応えます。

新しいnRF54Lシリーズの3つのデバイスは、すべて2.4 GHz周波数帯とMCU機能(CPU、メモリ、周辺機器)を統合した超低消費電力チップであり、シンプルで大量生産される製品から、より高度な要求に応える設計まで、幅広く対応します。主な用途には、ウェアラブル、スマートリング、ゲームコントローラー、HIDデバイス、医療機器、スマートホーム、産業用IoT製品が含まれます。「nRF54L15」は高度なアプリケーションに最適であり、「nRF54L10」および「nRF54L05」は、スマートタグ、電子棚札、資産トラッカーなど、コストに敏感なIoTデバイス向けの大量生産用途を対象としています。

Nordic SemiconductorのEVPショートレンジ部門責任者Oyvind Stromは、次のように述べています。「nRF54Lシリーズの発表は、ノルディックにとって誇りある瞬間です。この新しいワイヤレスSoCシリーズは、すでにBluetooth LEソリューションの世界的リーダーであるノルディックを、低消費電力ワイヤレス技術の最前線において、その確固たる地位を築くものです。nRF54L15に加えて、nRF54L10およびnRF54L05を拡充することで、Bluetooth LEおよびIoTアプリケーションの幅広いニーズに対応する柔軟性と、優れたエネルギー効率を提供します」

次世代の高度なIoT製品に対応

nRF54LシリーズのSoCはすべて、128 MHzで動作するArm(R) Cortex(R)-M33プロセッサと超低消費電力の2.4 GHz周波数帯に対応します。アプリケーションソフトウェアとワイヤレスプロトコルスタックを単一のチップ上でサポートし、外部MCUや追加のメモリの必要性を低減します。

シリーズでは、「nRF54L15」が1.5 MBの不揮発性メモリ(NVM)と256 KBのRAMを備え、要求の厳しいアプリケーションに最適です。「nRF54L10」は1.0 MBのNVMと192 KBのRAMを持つ中間的なオプションで、「nRF54L05」は0.5 MBのNVMと96 KBのRAMを搭載し、コスト重視の用途に最適化されています。

nRF54Lシリーズは、最大35のGPIOを提供し、2.4 x 2.2 mmの超小型WLCSPパッケージオプションを採用しています。これは「nRF52840」に比べて50%小型化されており、また6x6ピン互換のQFNパッケージにより、設計の柔軟性と製造コストの最適化を実現します。

この製品シリーズには低消費電力RISC-Vコプロセッサが統合されており、外部コンポーネントを追加することなく高度なアプリケーション要件をサポートし、BOMコストを削減しながらコンパクトな設計を可能にします。

強化されたマルチプロトコル対応

nRF54Lシリーズは、Bluetooth LE、Bluetooth Mesh、Thread、Matter、Zigbee、Amazon Sidewalk、および2.4 GHz独自プロトコルをサポートし、最大4 Mbpsのデータレートなどの機能強化が特徴です。また、Bluetooth 6.0(Bluetoothチャネルサウンディングを含む)への対応も将来の製品で保証されています。

次世代ワイヤレスSoC

nRF54Lシリーズは、市場をリードするnRF52シリーズをさらに進化させ、消費電力をさらに削減し、処理能力を2倍、処理効率を3倍に向上させました。これらの新製品は、Nordicの設計専門知識を基盤とし、低リークRAMや高度な無線技術などの独自IP(知的財産)を含んでいます。また、最先端の22 nmプロセスノード(TSMCの22ULL(R)技術)への移行により、消費電力能力と処理効率が向上しつつ、サプライチェーンの耐性も大幅に強化されています。

セキュリティ設計が重視され、TrustZoneアイソレーション、タンパーセンサー、強化された暗号アクセラレータなど、高度なセキュリティ要件を満たす機能が統合されています。

開発サポートと提供状況

新しい「nRF54L15 DK(開発キット)」は本日より注文可能で、「nRF54Lシリーズ」全体(nRF54L10およびnRF54L05を含む)が評価および開発に幅広く利用可能です。迅速な開発とコンセプト実証を可能にするソフトウェアエコシステムに加え、詳細なドキュメント、オンライン講座、世界クラスの技術サポートが提供されます。

「nRF54L15」は現在、特定の顧客向けにサンプル提供中で、nRF54L15、nRF54L10、およびnRF54L05はすべて2024年末までに量産体制に入る予定です。

nRF54Lシリーズについて

https://www.nordicsemi.com/nRF54L15

https://www.nordicsemi.com/nRF54L10

https://www.nordicsemi.com/nRF54L05

nRF54L15 DKについて

https://www.nordicsemi.com/nRF54L15-DK

Nordic Semiconductor ASAについて

Nordic Semiconductor(以下: Nordic)は、モノのインターネット(IoT)のためのワイヤレス通信技術に特化したノルウェーのファブレス半導体企業です。1983年に設立し、世界中に1,400人を越える社員がいます。Nordicはアワード受賞歴のあるBluetooth Low Energyソリューションを提供する、超低消費電力無線テクノロジーのリーディング・プロバイダーです。Nordicのテクノロジーは、ANT+、Thread、Zigbee対応のみならず、2018年には、IoT分野のさらなる市場拡大に向け、LTE-M/NB-IoT向けの低電力でコンパクトなセルラーIoTソリューションも発表しました。 Nordicの製品ポートフォリオは、2021年にWi-Fi技術によりさらに拡充しています。

開発者をRFの複雑さから解き放つ画期的な開発ツールにより、最先端のワイヤレス技術を提供することで市場での地位を築き、優れたアイデアがあれば誰でもIoTプラットフォームに基づいてイノベーションを構築できるようにしました。 今日、Nordicのアワード受賞歴のある高性能且つ設計が容易なBluetooth Low Energyソリューションは、ワイヤレスPC周辺機器や、ゲーム、スポーツとフィットネス、携帯電話アクセサリ、コンシューマ向け家電製品、おもちゃ、ヘルスケア、オートメーションなどさまざまな用途で世界をリードする企業に採用されています。 Nordicは、ANT+ Alliance、Bluetooth SIG、Thread Group、Zigbee Alliance、Wi-Fi Alliance、およびGSMAのメンバーです。

詳細はこちらをご参照ください(https://www.nordicsemi.com/About-us、英語)。