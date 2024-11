パーソルホールディングス、MSCI ESGレーティングで初めて最高評価「AAA」を獲得

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 CEO:和田 孝雄、以下パーソルホールディングス)は、2024年10月、ESG投資の世界的な評価指標であるMSCI ESGレーティングにおいて、最高評価である「AAA」を初めて獲得しましたので、本日お知らせいたします。

■MSCI ESG Ratingsとは https://www.msci.com/web/msci/esg-ratings(https://www.msci.com/web/msci/esg-ratings)

MSCI ESG Ratingsとは、米国MSCI Inc.(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)が世界中の数千社を対象に、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関するリスクをどの程度管理できているかを総合的に分析し、業種別に比較して「AAA」から「CCC」の7段階で評価するものです。

今回のレーティングでは、人的資本やガバナンスに加え、プライバシーデータ・セキュリティへの取り組みが評価され、これまでの「AA」から「AAA」にランクアップしました。

なお、パーソルホールディングスは年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が国内株式のESG指数として採用している「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」および「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)」の構成銘柄に選定されています。

■パーソルグループのサステナビリティ方針 https://www.persol-group.co.jp/sustainability/management/

パーソルグループでは、経営理念である「雇用の創造 人々の成長 社会貢献」に基づき、 持続可能な社会を目指して、多様なステークホルダーと連携し、社会・環境課題解決に積極的に取り組んでおります。

適切なガバナンスの下、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」を実現する事業活動を推進し、すべてのはたらくが笑顔につながる社会を創造していきます。

パーソルグループのESG情報やサステナビリティに関する取り組みの詳細は統合報告書やWebサイトにてご確認いただけます。

□サステナビリティ・ESG関連情報

https://www.persol-group.co.jp/sustainability/(https://www.persol-group.co.jp/sustainability/)

□統合報告書・人的資本レポート

https://www.persol-group.co.jp/ir/library/integrated-report.html(https://www.persol-group.co.jp/ir/library/integrated-report.html)

THE USE BY PERSOL HOLDINGS OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF PERSOL HOLDINGS BY MSCI. MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ AND WITHOUT WARRANTY. MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場(証券コード:2181)。2024年3月期売上高1兆3,271億円(IFRS)。

■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/(https://www.persol-group.co.jp/) >

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。