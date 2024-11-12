スポーツ報知11月9、10日付「YOASOBI特別１面新聞」通信販売スタート
株式会社報知新聞社
スポーツ報知Yahoo!ショップはこちら :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sports-hochi/search.html?p=YOASOBI#CentSrchFilter1
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は11月9、10日に開催されたYOASOBIの東京ドーム公演を記念し、両日、会場周辺でYOASOBIを特集した特別１面新聞を販売しました。特別新聞では、２人のインタビューを前編（９日付）、後編（10日付）で掲載しました。会場周辺で販売された特別新聞を、スポーツ報知Yahoo!ショップで販売します。税込160円プラス送料で、特別紙面ページ以外は11月9日付、10日付のスポーツ報知紙面になります。現地にお越しになれなかった方もこの機会にぜひお買い求めください。
スポーツ報知Yahoo!ショップはこちら :
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■特別紙面情報は随時Xアカウント「スポーツ報知東京販売局」で発信中
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■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 160円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
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