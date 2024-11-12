測量士補試験の勉強時間に関するアンケート結果「合格者の勉強時間は平日は1時間以上が86.5％、休日は2時間以上が72.5％」
株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、アガルートの講座を利用して令和6年度測量士補試験に合格したユーザーに対してについて勉強時間に関するアンケートを実施いたしました。
【令和6年】測量士補試験に合格した人のアンケート調査概要
【調査概要】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/696_1_e494a0aee5ee9f8230822b7979c340e5.jpg ]
【測量士補試験合格者の年代別の割合】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/696_2_56c8ef62effd22165bbd5c8be1d7189e.jpg ]
測量士補試験の勉強時間に関するアンケート結果
アガルートアカデミーが、アガルートの講座を利用して令和6年度測量士補試験に合格したユーザーに勉強時間に関するアンケートにを実施したところ、回答は以下となりました。
測量士補試験の平均勉強時間
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17546/table/696_3_cb3e2d0e5d55aa0ae5a9745bbfb7b4eb.jpg ]
■測量士補試験の合格者の勉強時間は平日は1時間以上、休日は2時間以上が多い
今回のアンケート結果から、アガルートの講座を利用して令和6年度測量士補試験に合格したユーザーの勉強時間は、平日は1時間以上が86.5％、休日は2時間以上が72.5％を占めることがわかりました。
勉強時間で最も多かった回答は、平日が1時間の37.0%、休日は2時間以上の26.7％でした。
アンケート結果の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.agaroot.jp/chousashi/column/sokuryoshiho-pass-rate/
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【株式会社アガルートについて】
本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F
設立日 ：2013年12月
資本金 ：25,000,000円
代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗
HP ：https://agaroot.co.jp/
事業内容：
国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」
資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」
オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」
完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」