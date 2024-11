人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」が、期間限定でラゾーナ川崎プラザに2024年11月15日(金)よりオープン！あわせて新商品の発売や、季節のフラワーアレンジ商品が多数登場！

ベネリック株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-c8e12cb3bf47d4e753e9-0.png ]■開催概要店舗名称:Flower Miffy POP UP SHOP期 間 :2024年11月15日(金)~12月2日(月)開催場所:ラゾーナ川崎プラザ2階PLAZA West特設会場(神奈川県川崎市幸区堀川町72-1)営業時間:10:00~21:00※営業時間は施設営業時間に準じます。混雑時は入場制限を行う場合がございます。■お買い上げ特典について[画像2: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-e0ea30762aec42bce5ef-0.jpg ]第1弾内 容 :「フラワーミッフィー オリジナルプレート」をプレゼント対 象 :店内で6,600円(税込)以上お買い上げのお客さま期 間 :2024年11月15日(金)~ なくなり次第終了対象店舗:Flower Miffy POP UP SHOP備 考 :1会計につき1枚のお渡しとなります。その他店舗・オンライン ショップで配布している特典と同一です。[画像3: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-02b045de61fcd7f293aa-0.jpg ]第2弾内 容 :「フラワーミッフィー オリジナルコースター(全6種)」 をプレゼント対 象 :店内で2,200円(税込)以上お買い上げのお客さま期 間 :2024年11月22日(金)~ なくなり次第終了対象店舗:Flower Miffy POP UP SHOP備 考 :2,200円(税込)お買い上げごとに1枚、ランダムでお渡しいたし ます。■クリスマスにおすすめのフラワーアレンジ商品[画像4: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-eef015adafc02bcec4e9-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-2595bb5ab6985ad31c60-0.jpg ] クリスマスらしい赤や緑、ゴールドのカラーが、華やかな雰囲気を演出するクリスマスリースです。ブランコに乗ったミッフィーがクリスマスの楽しい気分を盛り上げてくれます。商品名:Flower Miffy クリスマスリース ブランコミッフィー スター価 格:5,060円(税込)サイズ:約W245×H245×D75mm備 考:生花ではございません。天然素材を使用しているため、サイズや色合い、ボリューム、形状などに個体差 がございます。■11月15日発売 フラワーミッフィーオリジナルグッズ新商品[画像6: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-245e363ddc46ba724432-0.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-2b0a59fbc71b65c72330-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-c1da1dff01559a012137-0.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-7eeed69eb6d5e52f7f0e-0.jpg ] コットンツリーのようなポンポンがついたリボンがポイントの「ほわほわ着せかえぬいぐるみ」専用の新しいお洋服です。見た目にもあたたかいもこもことしたボア素材を使用しており、寒い冬でも安心してミッフィーといっしょにお出かけを楽しめます。フード部分だけを脱がせた状態の着用も可能です。商品名:Flower Miffy 着せかえお洋服ほわもこケープ コットンツリーピンク/コットンツリーパープル価 格:各2,640円(税込) サイズ:約W180×H240×D15mm素 材:ポリエステル備 考:おひとり様につき、各色合わせて5点までの購入制限(並び直し不可)を設けさせていただきます。[画像10: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-9c70274a4ce663d3b70d-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-c2cadf43d00176b02bc6-9.jpg ] ミッフィーとあたたかく眠りについている気持ちになれるような、巾着型のポーチです。前側のポケットにぬいぐるみを入れると、ぬいぐるみ専用のお布団としてご使用可能です。内生地は着せかえほわほわぬいぐるみの足裏と同じ柄を使用しており、ぬいぐるみとのリンク使いもお楽しみいただけます。巾着に小さめの湯たんぽを入れて抱っこすれば、ミッフィーといっしょにお腹やお布団をあたためられます。商品名:Flower Miffy ほわもこお布団巾着 ピンク/パープル価 格:各3,850円(税込) サイズ:約W230×H290×D25mm素 材:ポリエステル[画像12: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-7bff633ded0955c0a28e-9.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-a9b4f5a5d82fc002fd70-9.jpg ][画像14: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-dbea07660bdd97a6fe02-9.jpg ][画像15: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-5b3d3646a35403ce549d-9.jpg ] 寒い冬、お手持ちの植物を包み込む、ほっこりするプランターカバーです。内側の生地には、ほわほわ着せかえぬいぐるみと同じ花柄を使用しており、水やりの際に水をこぼしても水を弾いてくれるコーティング加工を施しています。プランターカバーとして使用しない際には、小物入れとしてご使用いただけます。商品名:Flower Miffy ほわもこプランターカバー ピンク/ホワイト価 格:各1,870円(税込) サイズ:約φ200×H140mm素 材:ポリエステル[画像16: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-a64fbc117c244a0c0bae-9.jpg ][画像17: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-1c7d709b6cd94705c80f-9.jpg ] 思わず触れたくなるような、ほわほわもこもこなサガラ刺繍がポイントのスクエア型ミニトートバッグです。グレーのキャンバス地に、ほわもこシリーズ共通のパステルピンクとパステルパープルのお色味を使用した、大人かわいいデザインが目を引きます。内生地はシーズナブルデザインを使用したオリジナルプリントで、マチが広いので容量もたっぷり、汎用性が高く、お仕事でもプライベートでもご使用いただけます。商品名:Flower Miffy ほわもこサガラ刺繍 スクエアトートバッグ価 格:4,180円(税込)サイズ:W225×H215×D120mm(取っ手は含まず)素 材:綿・ポリエステル■フラワーミッフィーについて[画像18: https://prtimes.jp/i/22901/1716/resize/d22901-1716-9b61c3b09870e5171ed4-9.jpg ]オランダの人気絵本シリーズミッフィーのお花屋さん。女子心が弾むかわいいフラワーアレンジメントや、ここでしか買えないグッズなどを取り揃えています。ミッフィーのかわいらしいオリジナルドリンクをお楽しみいただける「フラワーミッフィー ジュースガーデン」も池袋・サンシャインシティアルパと、併設店として浅草店、大阪・天王寺ミオ店で展開しています。公式サイト:https://benelic.com/flowermiffy/X(旧Twitter):https://x.com/FlowerMiffyInstagram:https://www.instagram.com/flower_miffy_official/フラワーミッフィー ネットショップ:https://www.benelic-flower.com/Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv,1953-2024 www.miffy.com