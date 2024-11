ヒップホップアーティスト・AK-69氏×廃棄物をアートに変える美術家・長坂真護氏をゲストに迎えた特別基調講演!!【JPSAコンベンション2024in大阪】

アチーブメント株式会社

一般財団法人 日本プロスピーカー協会(以下、「JPSA」)が主催する「JPSAコンベンション2024in大阪」が11月16日(土)にグランキューブ大阪にて行われます。基調講演には、国内外での影響力を持つヒップホップアーティスト・AK-69氏、ガーナの雇用創出を目指して様々な事業を展開している美術家・長坂真護氏をゲストに迎え、アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長の青木仁志とともに、既存の枠組みや常識にとらわれず社会を変革する志についてディスカッションいたします。

●業界をリードするAK-69氏×長坂真護氏がゲストとして登場

社会を動かし変革するリーダーは、既存の枠組みや常識にとらわれず理想を追求する生き方を貫いてきました。今年のJPSAコンベンションでは特別ゲストとして、常識にとらわれずに挑戦を続けるリーダーのお二人をお招きして、JPSA代表理事の青木がその秘訣を紐解きます。

<講演の詳細>

・日時:2024年11月16日(土) 11:00-12:30

・場所:グランキューブ大阪 3階イベントホール

・形式:パネルディスカッション形式(ステージ使用)

・テーマ:『Think Big ~業界の常識を覆すリーダーシップの本質とは?~』

●業界を代表する2人の実績

AK-69氏は、日本にとどまらず米国のヒップホップ名門レーベルと契約するなど国内外に影響を与えるヒップホップアーティストであると同時にメッセンジャーでもあります。2022年の日本武道館ライブ「START IT AGAIN in BUDOKAN」では、「音楽をもっての演説」というテーマで、世界平和や日本社会に問題提起をしました。

長坂真護氏は、ガーナのスラム街・アグボクブロシーの廃棄物をアートに変えるなど、美術家として年間500点の制作をしながら、ガーナの雇用創出を目指して様々な事業を展開しています。経済・文化・環境の3軸が好循環する新しい資本主義の仕組み「サステナブル・キャピタリズム」を提唱し、2030年までにガーナで1万人の雇用を創出することを目指しています。

このように常識の枠を飛び出し挑戦を続ける二人のリーダーをお迎えし、なぜ挑戦し続けてきたのか、どんな困難と向き合い突破してきたのか、挑戦し続ける原点は何かなど、社会を変革する志についてお話いただきます。

●スピーカー紹介

■AK-69

ヒップホップアーティスト

17歳からヒップホップの道へ。名古屋のシーンで頭角を表したのち、活動の幅を広げ、2012年にはNYへ渡り、武者修行の旅へ。2014年には日本武道館で単独ライブを実施。2016年には、名門レーベル「Def Jam Recordings」と契約。今や、日本を代表するヒップホップアーティストに。YouTubeでのミュージックビデオ総再生数は3億5000万回を超える。

■長坂真護

美術家

MAGO CREATION 株式会社 代表取締役

路上の絵描きとなり世界を放浪後、2017年に電子機器の墓場と呼ばれるガーナのスラム街・アグボクブロシーへ向かう。それ以降、廃棄物で作品を制作し、その資金で、現地にリサイクル工場などを建設。経済・文化・環境が好循環する資本主義の仕組み「サステナブル・キャピタリズム」を提唱し、スラム街をサステナブルタウンへ変貌させるため、活動を続けている。

■青木仁志

一般財団法人日本プロスピーカー協会 代表理事

アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長

若くしてプロセールスの世界で腕を磨き、トップセールス、トップマネジャーとして数々の賞を受賞。 その後に能力開発トレーニング会社を経て、1987年、32歳で選択理論心理学を基礎理論としたアチーブメント株式会社を設立。会社設立以来、延べ49万名以上の人財育成と、8,000名を超える中小企業経営者教育に従事している。現在は、経営者向け『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコース特別講座を担当する。

●JPSAコンベンションとは?

JPSAコンベンションは年に1度、全国のJPSA会員が集う場です。自らの1年を振り返り、志を磨きあい、指導者としての成長を遂げる1日となることを目指します。

今年は初の大阪開催。過去最大規模で、各業界のリーダー1000名以上が一堂に会する初めての機会です。

●JPSAコンベンションの詳細

【日時】2024年11月16日(土) 10:30-18:00

【会場】グランキューブ大阪 3階イベントホール

〒530-0005

大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51

京阪電車中之島線 「中之島(大阪国際会議場)駅」 (2番出口)よりすぐ

【参加費】5,000円

【参加資格】JPSA会員

【定員】1,400名

※コンベンションの前後には前夜祭とアフターイベントも開催いたします

●JPSAとは?

JPSAは「人間関係」と「目標達成」をキーワードに、人々がより豊かな人生を実現できるよう、講演・教育活動を通して社会貢献を行う一般財団法人です。全国に70以上の支部・部会と呼ばれるコミュニティが存在しており、5000名以上の会員が所属。W. グラッサー博士の提唱する「選択理論心理学」をもとに、人間関係の技術と目標達成の技術を広め、豊かな社会づくりに貢献することを目的とする。JPSA の認定講師は全員が社会の第一線で活躍する職業人でもあり、自らの経験と、心理学に裏打ちされた講演・教育活動を行う。JPSAは、アチーブメント株式会社の関連組織であり、JPSAが行う講師の認定やトレーニング・プロモーション等の活動を、アチーブメントが協力・支援している。

■アチーブメント株式会社について

創業から38年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでにサービス利用をした顧客は49万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。近年では社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育や子ども教育の分野にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。2019年からは花巻東高等学校で全校生徒を対象にした「オリジナル生徒手帳を活用した夢実現教育」のサポートを行っている。