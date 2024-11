追加公演開催!! 「ATEEZ 2025 FANMEETING ＜ATINY′S VOYAGE FROM A TO Z＞ IN JAPAN」チケット受付スケジュール＆ポスタービジュアル解禁

株式会社WOWOWポスタービジュアル

グローバルな人気で大注目の韓国発・8人組ボーイズグループ「ATEEZ」

この度、今年8月27日(火)、28日(水)に開催予定だった大阪公演が中止となりファンの皆様からのたくさんのご要望を受け、追加公演「ATEEZ 2025 FANMEETING <ATINY'S VOYAGE FROM A TO Z> IN JAPAN」を開催!

【ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB 2024年8月大阪公演購入者対象 年間コース会員チケット受付】が11月27日(水)18:00~開始されます!

なお、「ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN」大阪公演のチケットをご購入されていた皆様につきましては、期日までのお申し込み・ご入金が確認できた場合、座席の確保をお約束いたします。この特別な機会をお見逃しなく!

12月25日(水)18:00~は通常のファンクラブ年間コースの抽選チケットの受付も開始されます。

あわせて本ファンミーティングのポスタービジュアルも公開されました。今回彼らがどのような姿を見せてくれるのか、期待してお待ちください。

今年日本デビュー5周年を迎えるATEEZ は10月2日(水)に日本シングルとしては約7か月ぶりとなる日本4thシングル「Birthday」を発売。今作の表題曲「Birthday」はWOWOWで放送・配信される「WOWOW NBAバスケットボール」2024-25シーズン・エンディングテーマソングに決定し、昨シーズンに続いてATEEZが担当することとなりました。また、WOWOWでは、日本デビュー5周年を記念し11月より5ヶ月連続でATEEZ特集の放送・配信を実施。ぜひご注目ください。

https://www.wowow.co.jp/music/ateez/

【ATEEZ】

韓国の8人組ボーイズグループ。2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1 : All To Zero」でデビューし、2019年12月にアルバム「TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの高さは群を抜くレベルを誇り、アメリカのビルボードチャートをはじめ、各種チャートでも人気を証明している。

日本では今年2 月にさいたまスーパーアリーナで「2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN」を開催し、2日間で計34,000人を動員。

また、4月12日(金)と19日(金)には、アメリカ・カリフォルニア州インディオの砂漠地帯であるコーチェラ・バレーで開催された「Coachella Valley Music and Arts Festival」に、K-POPボーイズグループとして史上初となる出演に加え、完成度の高いパフォーマンスで高い評価を得た。

さらに今年6月にはK-POPアーティストとして初めて「マワジン(MAWAZINE)」フェスティバルにヘッドライナーとして出演し、8月には日本最大の夏のフェスティバル「SUMMER SONIC 2024」のメインステージにも登場した。10月2日(水)には日本で4枚目となるオリジナルシングル「Birthday」を発売した。

<ATEEZ>

■ATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE:https://ateez-official.jp/

■SNS

Official X(旧Twitter)JP:@ATEEZofficialjp https://twitter.com/ATEEZofficialjp

Official X(旧Twitter)KR:@ATEEZofficial https://twitter.com/ATEEZofficial

Official Instagram:@ateez_official_ https://www.instagram.com/ateez_official_/

Official YouTube:@ATEEZofficial https://www.youtube.com/ATEEZofficial

Official TikTok:https://www.tiktok.com/@ateez_official_

Official Facebook:https://www.facebook.com/ATEEZofficial/

<公演情報>

ATEEZ 2025 FANMEETING IN JAPAN

■日程・場所:

3月28日(金) 16:30 開場 / 18:00 開演 神戸ワールド記念ホール

3月29日(土) 13:30 開場 / 15:00 開演 神戸ワールド記念ホール

■チケット料金:12,800円(税込/全席指定)

※別途システム手数料がかかります。

※未就学児入場不可

■公演参加対象者

チケット受付時、および公演当日にATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB年間コース会員(申込者様・同行者様の皆様)

■主催:WOWOW / KQ Entertainment ■企画制作:WOWOW / HARLOCK

【各種お問い合わせ先】

■公演に関するお問い合わせ

キョードーインフォメーション

TEL:0570-200-888

受付:11:00~18:00 (日・祝日除く)

■チケットに関するお問合せ

ticket board お問い合わせフォーム

https://support.tickebo.jp/

※お問い合わせ前に「ご利用ガイド」「よくある質問」をご確認ください。

※24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※お問い合わせ内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

■チケット受付

【ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB 2024年8月大阪公演購入者対象 年間コース会員チケット受付 (抽選ではございません)】

こちらの受付は2024年8月27日、28日の大阪公演チケットを購入された方(申込者様・同行者様)が対象となります。

■受付期間

2024年11月27日 (水) 18:00 ~ 12月8日 (日) 23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申し込み・ご入金が確認できた場合、座席の確保をお約束いたします。

【ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB 年間コース会員チケット受付 (抽選)】

■受付期間

2024年12月25日 (水) 18:00 ~ 2025年1月5日 (日) 23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

※こちらの受付では、出演者、演出およびステージが一部見えづらいお席も含まれます。予めご了承の上お申し込みください。

※当公演についてはチケット2次受付の予定はございません。

■チケットの申込枚数制限

お一人様1公演2枚まで

※詳細内容はATEEZ JAPAN OFFICIAL SITE (https://ateez-official.jp/)にてご確認ください。