TIOT(ティーアイオーティー) 単独コンサート「THE SEASON」開催決定

株式会社22LABEL写真提供:Redstart ENM

2023年に放送され、世界中で大きな反響を集めた「BOYS PLANET」出身のキム・ミンソン、クム・ジュンヒョン、ホン・ゴニ、チェ・ウジンに新メンバーのシン・イェチャンを迎えて構成されたTIOTが12月に日本・1月に韓国で単独コンサートを「THE SEASON」を開催する事が決定された。

「THE SEASON」はTIOTが7月に日本で行ったデビューコンサート以後、約5ヶ月ぶりの公演で、デビューから今まで休まず走ってきたTIOTを応援してくれたファンのための公演。



特にTIOTは多彩なジャンルの曲でセットリストを埋め尽くし、TIOTならではの音楽的色彩をファンに伝え、現場を訪れた観客の耳を一気に虜にする計画。

また、迎えた11日には新しいデジタルシングル「Take It Slow(テイク・イット・スロー)」を発売し、メンバーの爽やかで澄んだボイスを通じてグローバルリスナーの耳を楽しませている。



日本ではニッショーホールで1日2公演開催され、チケット販売開始日等の詳細は下記より確認できる。



◀公演概要▶



公演名:2024 TIOT THE SEASON IN TOKYO

公演日:2024年 12月 14日(土)

場所:ニッショーホール

サービスHP : https://tiot-theseason-intokyo.studio.site



■企業情報



<主催>

社 名:株式会社 BIG COWORK JAPAN

代表者:代表取締役 韓承旼

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-14-15 タウンウエスト501



<共催>

社 名:株式会社 22LABEL

代表者:代表取締役 金清云

所在地:〒165-0032 東京都中野区鷺宮4-44-4 303



<協賛>

社 名:株式会社C-Force

代表者:代表取締役 赤木 隆一

所在地:〒150-0044 東京都渋谷区円山町7-6 御室テラス(オムロ)101

企業HP:https://cforce-inc.com/