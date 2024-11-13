【本日11/13（水）20:00より受注販売開始】AKB48徳永羚海オフィシャルグッズが登場！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、AKB48徳永羚海のオフィシャルグッズの販売が決定したことをお知らせいたします。
本日11月13日（水）20:00より、AKBオフィシャルソロショップ内にて、AKB48徳永羚海のオフィシャルグッズが受注販売で登場します。
今回販売されるのは、徳永羚海こだわりのハートデザインのアイテムです。
今だけの特別なアイテムをぜひ手に入れてください。
※徳永羚海ソロファンクラブ会員以外の方もご購入いただけます。
■グッズ詳細
（1）BIGうちわ 1,800円（税込）
（2）アクリルスタンド 1,500円（税込）
（3）アクリルキーホルダー 1,000円（税込）
（4）ブロマイドセット 1,000円（税込）
※全商品、受注期間限定のため、お早めにお申し込みください。
※商品画像はイメージです。実際の色味やデザインとは異なる場合がございます。
※価格は税込です。
▼ご購入はこちら
AKBオフィシャルソロショップ内「徳永羚海 OFFICIAL STORE」
https://akb48-solofangoods-store.myshopify.com/collections/tokunagaremi(https://akb48-solofangoods-store.myshopify.com/collections/tokunagaremi)
詳しくはこちら
https://tokunagaremi.official-fc.site/news/detail/4EgpG6oPBGYKdyptIOCfT4(https://tokunagaremi.official-fc.site/news/detail/4EgpG6oPBGYKdyptIOCfT4)
【受注期間】
◎受注開始 2024年11月13日 （水） 20:00～
◎受注締切 2024年11月20日 （水） 23:59
◎商品お届け 12月下旬予定
ソロファンクラブも入会受付中！
会員だけの特別なコンテンツをお楽しみください。
■URL
・徳永羚海オフィシャルファンクラブ
https://tokunagaremi.official-fc.site(https://tokunagaremi.official-fc.site)
■会費
・月額：550円（税込）
・年額：6,600円（税込）
■会員コンテンツ
・ニュース/お知らせ
・ムービー（動画）
・フォト（画像）
・ブログ
・チケット先行
・ショップ
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDは、エンターテイメントのデジタル化とともに、ファンとアーティストをつなぐサービスを提供しています。ファンクラブやアプリ、グッズ制作を通じ、エンターテイメント体験の価値向上を目指しています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ANYLAND
代表者 ：代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ：2019年12月
事業内容：ファンクラブ・アプリ開発、グッズ制作・販売、イベント制作
URL ：https://anyland.jp/