『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』＜一般チケット販売(先着)＞が11月13日(水) 18:00よりスタート！
NOWADAYSの記念すべき初の単独ミニライブ 『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』の一般チケット先着販売がスタートした。
日本では初となる単独ミニライブ公演は、12月14日(土)にZepp DiverCityで開催される予定で、本日(13日)18:00より各プレイガイドで一斉に先着販売がスタートした。
NOWADAYSは、デビューから間もなくして、幕張メッセで開催された「2024 KCON JAPAN」や「The MusiQuest」など、大規模イベントにも出演し鍛えられたボーカルの実力とパフォーマンスを武器に、K-POP第5世代ルーキーとして着々と認知度を上げている。
また、11月21日(木) 18:00 (KST)には、Digital Single 『Let’s get it』のリリースを予定しており、今年8月にリリースした2nd Single 『NOWHERE』に続く高速カムバックを知らせた。ファンからの期待が高まる中、初の単独ミニライブでは新たなスペシャルなステージとNOWADAYSの魅力を存分に感じることができるであろう。
■公演詳細■
『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』
【公演日程】
2024年12月14日(土)
[1部] 14:00開場 / 15:00開演
[2部] 18:00開場 / 19:00開演
【会場】
Zepp DiverCity (TOKYO)
〒135-0064 東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ
(TEL: 03-3527-5256)
【チケット情報】
◆チケット代金
全席指定 一般チケット 8,800円 (税込)
◆販売スケジュール
＜一般チケット販売(先着)＞
受付期間：11/13(水)18:00 ～ 12/14(土) 12:00
※本受付は先着となります。予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます。
◆チケットお申し込みはこちらから
・楽天チケット(https://r-t.jp/2024nowadays)
・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/nowadays2024/)
・ローソンチケット(https://l-tike.com/nowadays/)
・イープラス(https://eplus.jp/nowadays1214/)
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■関連リンク
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