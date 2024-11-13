『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』＜一般チケット販売(先着)＞が11月13日(水) 18:00よりスタート！

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VT CUBE JAPAN 株式会社


NOWADAYSの記念すべき初の単独ミニライブ 『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』の一般チケット先着販売がスタートした。



日本では初となる単独ミニライブ公演は、12月14日(土)にZepp DiverCityで開催される予定で、本日(13日)18:00より各プレイガイドで一斉に先着販売がスタートした。



NOWADAYSは、デビューから間もなくして、幕張メッセで開催された「2024 KCON JAPAN」や「The MusiQuest」など、大規模イベントにも出演し鍛えられたボーカルの実力とパフォーマンスを武器に、K-POP第5世代ルーキーとして着々と認知度を上げている。



また、11月21日(木) 18:00 (KST)には、Digital Single 『Let’s get it』のリリースを予定しており、今年8月にリリースした2nd Single 『NOWHERE』に続く高速カムバックを知らせた。ファンからの期待が高まる中、初の単独ミニライブでは新たなスペシャルなステージとNOWADAYSの魅力を存分に感じることができるであろう。




■公演詳細■



『2024 NOWADAYS MINI LIVE [IN YOUR DAY] IN JAPAN』



【公演日程】


2024年12月14日(土)


[1部] 14:00開場 / 15:00開演


[2部] 18:00開場 / 19:00開演



【会場】


Zepp DiverCity (TOKYO)


〒135-0064　東京都江東区青海 1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ


(TEL: 03-3527-5256)



【チケット情報】


◆チケット代金


全席指定 一般チケット　8,800円 (税込)



◆販売スケジュール


＜一般チケット販売(先着)＞


受付期間：11/13(水)18:00 ～ 12/14(土) 12:00


※本受付は先着となります。予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます。



◆チケットお申し込みはこちらから


・楽天チケット(https://r-t.jp/2024nowadays)


・チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/nowadays2024/)


・ローソンチケット(https://l-tike.com/nowadays/)


・イープラス(https://eplus.jp/nowadays1214/)


・mahocast(https://www.mahocast.com/at/live/1737)



■関連リンク


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