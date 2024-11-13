「幻想神域 -Another Fate-」衣装アバター「イブニングフロルドレス」が虹色ルーレットに登場！
11周年特設サイトは下記URLよりご確認ください。
【特設サイトURL】
https://genshin.moonrabi.jp/event/241023/
衣装アバター「イブニングフロルドレス」が虹色ルーレットに登場！
11月13日（水）より、豪華アイテムの獲得に挑戦できる虹色ルーレットに女性用衣装アバター「イブニングフロルドレス」と武器アバター「ドリームスフィア」が新登場しました。
【ラインナップ期間】
2024年11月20日（水）18:00まで
【ルーレット紹介ページURL】
https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12084&mode=2&news_type=6(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=12084&mode=2&news_type=6)
【あなたの一枚がローディング画面に！第一弾スクリーンショットが公開！
2024年10月31日に迎えた11周年を記念した特別企画「あなたの一枚がローディング画面に！思い出のSSを大募集！」の結果がついに発表されます。皆様よりお寄せいただいたスクリーンショットから運営チームに選ばれた全5作品が、時期を変えながらローディング画面としてゲーム内を彩ります！素敵なスクリーンショットの数々を是非、ご覧ください！
【キャンペーン紹介ページURL】
https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11960&mode=2&news_type=1(https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11960&mode=2&news_type=1)
▼幻想神域公式サイト
https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS
◆アニメチックファンタジーMMORPG『幻想神域 -Another Fate-』 について
幻想神域はアニメ調のグラフィックで織りなされる、ファンタジーの世界を冒険するオンラインゲームです。
カワイイ系からイケメンまで総勢150体を超えて登場する、個性豊かなパートナー「幻神」や、ギルドの仲間と協力してダンジョンに挑んだり、自分だけのマイホームにフレンドを招いてプライベートな時間を過ごしたり、思うままの充実した生活を楽しむことができます。
◆ダウンロードはこちら
https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php(https://genshin.moonrabi.jp/play/howto/download.php)
※クリックするとクライアントのダウンロードが始まります。
◆ゲーム概要
[ タイトル ] 幻想神域 -Another Fate-
[ ジャンル ] アニメチックファンタジーMMORPG
[ 対応環境 ] PC（Windows）
[ 開発会社 ] X-LEGEND Entertainment Corp.
[ 価格 ] 基本プレイ無料(アイテム販売制)
◆最新情報
公式サイト：https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=GS_PRESS
公式X：https://x.com/genshin_PR
コピーライト：
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