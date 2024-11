「カラフルピーチ×サンリオキャラクターズ」コラボグッズが通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」で発売中！　可愛すぎるコラボをお見逃しなく!!

株式会社A3

「カラフルピーチ×サンリオキャラクターズ」の新作コラボグッズが登場! 通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」にて2025年2月2日(日)まで受注受付をしています。

今回「サンリオアニメストアONLINE」で販売されるのは、サンリオピューロランドで開催中のイベント「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas」のスペシャルコラボグッズ、そして期間限定ポップアップストア(イトーヨーカドー多摩センター店)で発売中のグッズ。

またグッズ情報だけでなく、開催中のイベントや2025年1月より予定されているスイーツパラダイスでのコラボカフェ情報もあわせてお届けします!

【販売情報】

■受注期間:2024年11月7日(木)~2025年2月2日(日)

■発送時期:2025年7月中旬以降順次

■通販サイト:サンリオアニメストアONLINE

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/283?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt754(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/283?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt754)

「カラフルピーチ×サンリオキャラクターズ」新作グッズが登場

今回、サンリオキャラクターズとコラボするのは、個性豊かなメンバーが集まった実況グループ『カラフルピーチ』(通称:『からぴち』)。

白とブルーを基調としたきらめく等身イラスト、可愛さがぎゅっと詰まったミニキャライラストはどちらもファン必見です♪

コレクションして飾りたくなるアイテムから、普段使いにピッタリな実用的なアイテムまで幅広くラインナップ。ぜひお気に入りのグッズをお迎えしてください!

※トレーディング商品はバラ販売のみとなります。

※イトーヨーカドーポップアップストアにて発売中の「缶バッジ付チョコクランチ」の販売はございません。

※デザインは変更になる可能性がございます。

トレーディング缶バッジ/スターver.(全22種)トレーディング缶バッジ/通常ver.(全22種)ミニアクリルスタンド(全11種)トレーディングアクリルキーホルダー(全11種)

お名前クリップ(全11種)等身アクリルスタンド(全11種)PVCカードケース&カードセット(全11種)フレークシール/ミニキャラver.&ミニキャラスターver.(11種セット・各1種)

ぬいぐるみキーホルダー(全11種)アクリルヘアクリップ(全11種)Tシャツ/等身ver.&ミニキャラver.(Lサイズ・140cmサイズ)ぬいぐるみカチューシャ(全11種)

BOXペンケース/等身ver.&ミニキャラver.(各1種)鉛筆6本セット/等身ver._A&B/ミニキャラver._A&B(各1種)鉛筆キャップ6個セット/等身ver._ A&B/ミニキャラver._A&B(各1種)ミニメモ/等身ver.&ミニキャラver.(各1種)太軸ボールペン/ミニキャラver._A&B(各1種)下敷き/等身ver.&ミニキャラver.(各1種)トレーディングリングライト(全11種)

サンリオピューロランドでイベント開催中! 2025年1月からはスイーツパラダイスとのコラボカフェも!!

サンリオピューロランドでは、12月25日(水)まで「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas」を開催中! カラフルピーチとリトルツインスターズ(キキ&ララ)がお届けするイルミネーションショーのほか、コラボグッズやコラボメニュー、フォトスポットなど内容盛りだくさんです。

とってもロマンチックで幸せなクリスマスのひと時を、サンリオピューロランドでお過ごしください!

また、サンリオピューロランドのイベントと同時に、イトーヨーカドー多摩センター店では期間限定ポップアップストアも開催。年明けの2025年1月からは、スイーツパラダイスにて「カラフルピーチ×サンリオキャラクターズ」のコラボカフェ開催も決定しているので、『からぴち』づくしのイベント期間をたっぷり楽しみましょう!

「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas」

<概要>

場所:サンリオピューロランド

開催日程:2024年11月7日(木)~12月25日(水)

<特別企画>

(1)カラフルピーチとキキ&ララがお届けするイルミネーションショー

「カラフルピーチとリトルツインスターズのtwinkle colorful stars」

(2)「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas 」スペシャルコラボグッズ販売(3階エントランスショップ 特設スペース内)

(3)スペシャルコラボメニュー

「カラフルピーチ×Puroland Illumination Christmas 桃づくし(ハート)虹色パフェ」

(4)スペシャルフォトスポット(4階)

(5)「カラフルピーチ×サンリオピューロランド」コラボスペシャルイベント(※限定イベント/チケット別売り)

期間限定ポップアップストア

<概要>

場所:イトーヨーカドー多摩センター店 2階特設会場

開催日程:2024年11月7日(木)10:00~12月25日(水)19:00(閉店20:00)

※オープン商品1会計につき、お一人様『各キャラ2点』までとさせていただきます。

※トレーディング商品は下記購入制限がございます。

・「トレーディング缶バッジ 通常ver.」1会計お一人様『22点』まで

・「トレーディングアクリルキーホルダー」1会計につきお一人様『11点』まで

・「トレーディングリングライト」1会計につきお一人様『11点』まで

「カラフルピーチ×サンリオキャラクターズ」のスイーツパラダイスコラボカフェ

<概要>

場所:池袋店

開催日程:2025年1月3日(金)~2月2日(日)

場所:梅田店、名古屋スパイラルタワーズ店

開催日程:2025年1月3日(金)~1月29日(水)

場所:仙台パルコ店、福岡パルコ店

開催日程2025年1月3日(金)~1月19日(日)

場所:川崎ダイス店

開催日程:2025年1月6日(月)~2月2日(日)

※コラボフード、コラボグッズ販売、店内特別映像、装飾を予定。詳細は追って発表となります。

※ポップアップストアと同じ商品を販売いたします。

イベント詳細:https://brick-collabo.com/karapichi/

『カラフルピーチ』とは

『カラフルピーチ』とは2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」! 個性豊かなメンバーが繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり!

◆WEB関連情報◆

公式サイト:https://colorful-peach.com/

公式X:https://x.com/official_clpc

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/JPAPACHANNEL

(C) UUUM (C) 2024 SANRIO CO., LTD. Ⓛ APPR. NO. L653861

株式会社A3

