人的資本経営SaaS「Human & Human」　勤怠管理システム「KING OF TIME」とのAPI連携開始

株式会社クラウドワークス

フリーランス業界No.1プラットフォーム(登録ワーカー600万人・登録企業100万社)を基盤に、IT人材&コンサルティングサービスを提供する株式会社クラウドワークス(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長 兼 CEO:吉田 浩一郎 以下「当社」)は、人的資本経営SaaS「Human & Human」において、株式会社ヒューマンテクノロジーズ(本社:東京都港区 代表取締役社長 :家崎 晃一)が提供するクラウド勤怠管理システム「KING OF TIME(キングオブタイム)」との連携を開始いたしました。

Human & Humanは、組織図や従業員情報・異動の履歴、給与等の人事データをもとに、離職率や従業員の等級滞留年数などを可視化し、集計の業務効率化から人事戦略の分析まで幅広く、データの活用を可能にします。労働時間や有給取得日数などの勤怠情報に関するデータを入力することで、労働時間増加による離職率との相関なども可視化できます。

本API連携により、KING OF TIMEからの勤怠データの出力・取り込みの手間なく、勤怠データをワンクリックで同期することで、導入時にかかっていた期間を平均7日から30分へと削減し、即日でのデータ可視化・分析が可能になります。今後も様々なシステムとの連携を行い、人事・労務の皆さまがデータドリブンな人事戦略を行える環境を構築してまいります。



人的資本経営SaaS「Human & Human」サービスサイト:https://human-human.jp(https://human-human.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=media&utm_campaign=pr_kot_2410)

■KING OF TIME API連携のポイント

<取り込めるデータ項目一覧>

・労働時間

・残業時間

・遅刻回数

・早退回数

・有給取得日数

<表現できるようになる指標(一部抜粋)>

・取り込んだ各データ項目の時系列推移

・FTE(フルタイム等量)*

・1時間あたりの給与

* FTE(フルタイム等量):従業員の仕事量を計算する際に使用される指標。人的資本開示のガイドラインであるISO 30414に定められている。

<実現できる分析の例>

・離職改善策提案の一環で、原因の推測のために残業時間と離職率の相関を分析する

・ヒストグラムで部署や役職ごとの残業時間の分布を表示し、「業務の見直し」や「人員補充」を検討する

・FTE(フルタイム等量)により、従業員数だけでなく実際の仕事量を考慮して採用や配置の計画を立てる

<実際の機能イメージ>

■KING OF TIME API連携の背景

これまでHuman & Humanに勤怠データを入力する際は、KING OF TIMEなどの勤怠システムから必要なデータをCSV形式でエクスポートし、月次で手動でインポートする必要がありました。このプロセスでは、毎月人事担当者にCSVインポートにおける業務負担がかかるという課題がありました。

そこで、KING OF TIMEとのAPI連携を導入し、Human & Human導入時のデータ入力時間の90%削減と、運用中のワンクリックでのデータ更新を実現しました。これにより、人事担当者がより戦略的な業務に集中できるようになります。Human & Humanは、今後も人事データの活用を身近なものにし、企業の人的資本経営への貢献を目指します。

■KING OF TIMEについて

KING OF TIME(キングオブタイム)は導入企業数58,000社以上、利用ID数3,700,000人以上(2024年10時点)の実績を持つ市場シェアNo.1*のクラウド勤怠管理システムです。出退勤の打刻をPC・スマートフォン(ブラウザ・アプリ)、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェック連携など様々な手段から選択でき、休暇の取得、残業の申請承認など、従業員と管理者間でのやりとりもオンラインで完結。変形労働時間制など複雑な勤務集計や最新の法改正にも対応し、企業ごとに異なる就業ルールにも柔軟な設定で対応可能です。

また、同料金内で人事管理システム「KING OF TIME 人事労務」、給与計算システム「KING OF TIME 給与」、勤怠・生産性分析システム「KING OF TIME データ分析」をご利用いただくことができ、バックオフィスの一元管理を実現できます。

製品ホームページ: https://www.kingoftime.jp/

*富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

<運営会社>

会社名:株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者:代表取締役社長 家崎 晃一

所在地:東京都港区元赤坂1-6-6(本社)

設 立:2001年11月

事 業:勤怠管理を中心としたクラウドサービスの開発及び提供

URL:https://www.h-t.co.jp/

■人的資本SaaS「Human & Human」について

「Human & Human」は、従業員データの集計・分析に特化した人的資本経営のための組織分析ツールです。「社内のデータ収集・分析・開示準備にかかるコストが大きい」「営業部署のように定量化された人事データをもとに戦略を立てられてない」という人事、労務、経営企画、IR担当者の共通課題に対し、人的資本データの集計や分析が簡単にできる機能を提供しています。

Human & Human:https://human-human.jp/

■株式会社クラウドワークスについて

=========================================================

クラウドワークスでは幅広い職種で採用活動を強化しています

クラウドワークスでは、エンジニアや新規事業開発担当、M&Aコンサルタントなど幅広い職種の方が活躍しています。募集職種は下記リンクよりご確認ください。

https://crowdworks.co.jp/careers/

=========================================================

クラウドワークスは「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び企業の生産性を向上するDX・AIソリューションを展開しています。2024年9月末時点で、当社提供サービスのユーザーは672.2万人、クライアント数は100.6万社に達し、内閣府・経産省・外務省など政府12府省を筆頭に、累計で80以上の自治体・行政関連団体の利用実績があります。2014年に東証マザーズ上場、2022年の市場再編で東証グロース市場へ(証券コード3900)、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞および、グッドデザイン・未来づくりデザイン賞を受賞。

会社名:株式会社クラウドワークス

代表者:代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階

設 立:2011年11月11日

事 業:インターネットサービスの運営

資本金:27億8469万円 ※2024年9月末現在

URL:https://crowdworks.co.jp/

運営サービス:

日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」 https://crowdworks.jp

その仕事、できる人 すぐ見つかる 「クラウドワークス エージェント」https://bizasst.jp/client/

ハイスキルなフリーランスに自由な働き方を。「クラウドワークス テック」https://crowdtech.jp/

即戦力ITフリーランスと直接つながれるマッチングプラットフォーム「テックダイレクト」https://techdirect.jp

ハイクラスの副業「クラウドリンクス」https://crowdlinks.jp/

生産性向上コンサルタントによる経営課題解決支援「クラウドワークスコンサルティング」https://consulting.crowdworks.co.jp/

働き方を見える化するクラウド型工数管理サービス「クラウドログ」https://www.crowdlog.jp/

人事データを見える化する人的資本SaaS「Human & Human」https://human-human.jp/

オンラインのスキル学習コミュニティ「みんなのカレッジ」https://minnano-college.jp/

30秒で作れるスキルEC作成サービス「PARK」https://park.jp/

初期費用なしの会費決済サービス「メンバーペイ」 https://memberpay.jp/

グループ会社:

RPAを中心としたテクノロジーで成長を加速させるエンジンをかける「Peaceful Morning株式会社」https://peaceful-morning.com/

”ハタラクを自由化し、人生の可能性を広げる”副業プラットフォームを運営「株式会社シューマツワーカー」https://company.shuuumatu-worker.jp/

プロのデザイナー・クリエイターが利用する派遣・転職・フリーランス支援会社「株式会社ユウクリ」https://www.y-create.co.jp/

”AI開発で今ここにない未来は自分で創る”を掲げ、生成AIサービスを開発・運営「株式会社AI tech」https://a-i-tech.co/

テクノロジーとデザインの力で「もっと便利に・楽しく」を創り出すWEB・アプリ開発会社「株式会社ソニックムーブ」https://sonicmoov.com/