株式会社ストリームメディアコーポレーション 株式会社ストリームメディアコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、今年も年末恒例授賞式を5夜連続でお届けすることを決定いたしました！[画像1: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-d72e32ace7c4eac9d982-0.jpg ] 年末の風物詩、韓国の豪華アワードの数々を12月29日～1月2日の5夜連続でお届け！初日の29日（日）は『2024 MBC芸能大賞～韓国から生中継』。KNTVで日本初放送中の『シングル男のハッピーライフ』『ラジオスター』『覆面歌王』『撮るなら何する？』『助けて！ホームズ』の受賞の行方は？ 30日（月）は話題のドラマを多数放送したMBCのドラマの頂点を決める『2024 MBC演技大賞～韓国から生中継』をお届け。KNTVで日本初放送中、オム・ヒョンギョン主演のイルイルドラマ『勇敢無双 ヨン・スジョン』（原題）、ハン・ソッキュ主演『こんなに親密な裏切り者』、イ・ジェフン主演の『捜査班長 1958』、ピョン・ヨハン主演『白雪姫には死を～BLACK OUT』などを放送するMBCドラマ。2024年に大賞に輝くのは？ そして、大晦日31日（火）は年末授賞式の華である『2024 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』で2024年を締めくくりましょう！超豪華アーティストが集結する一夜限りのスぺシャルステージは必見です！[画像2: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-f28323a6fb68201ba7c8-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-dbf40e4e364f9f3ee3fb-0.jpg ] 年明け1月1日（水）は『2024 SBS演技大賞』を日本初放送。 KNTVで11月18日（月）スタートのオム・ギジュン、ファン・ジョンウムほか豪華出演陣の『7人の脱出 season2―リベンジ―』、アン・ボヒョン主演『財閥 x 刑事』、チャン・ナラ主演『グッド・パートナー～離婚のお悩み解決します』などを放送するSBSドラマの受賞にも注目です！ 1月2日（木）は『2024 SBS芸能大賞』を日本初放送！KNTVで放送中の『ランニングマン』『アラフォー息子の成長日記』など、超人気バラエティの受賞に乞う期待！[画像4: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-6b161244e3da26bc21a5-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-f134aeb079e1a70869ac-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-761e458a181a2b4ec2de-6.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/5358/616/resize/d5358-616-0f5864e9e157db692237-5.jpg ]KNTVと共に楽しい年末年始をお過ごしください♪■『2024 MBC芸能大賞～韓国から生中継』放送日時 12月29日（日）午後8：30～（予定）話数 全1回 (C)2024 MBC（画像は『2023 MBC芸能大賞』より）■『2024 MBC演技大賞～韓国から生中継』放送日時 12月30日（月）午後8：30～（予定）話数 全1回 (C)2024 MBC（画像は『2023 MBC演技大賞』より）■『2024 MBC歌謡大祭典～韓国から生中継』放送日時 12月31日（火）午後8：30～（予定）話数 全1回 (C)2024 MBC（画像は『2023 MBC歌謡大祭典』より）■『2024 SBS演技大賞』放送日時 1月1日（水）午後8：30～（予定）日本初放送話数 全1回 (C)SBS（画像は『2023 SBS演技大賞』より）■『2024 SBS芸能大賞』放送日時 1月2日（木）午後8：30～（予定）日本初放送話数 全1回 (C)SBS（画像は『2023 SBS芸能大賞』より）【KNTV】https://kntv.jp/1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、 ケーブルテレビ（J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか）、 ひかりTVなどでご覧いただけます。KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/