KADOKAWA公式オンラインショップ「カドスト」リニューアル記念！送料無料、お宝グッズフェアなど今だけおトクな豪華キャンペーン実施中！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛 以下KADOKAWA）は、オンラインショッピングサイト「カドカワストア」をリニューアルし、2024年11月6日より、「カドスト」としてオープンしました。
カドスト（URL）：https://store.kadokawa.co.jp/shop/
◆サイトリニューアル記念！豪華キャンペーン開催中！
キャンペーン特設ページ：https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erenewcp/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erenewcp/)
１.今だけおトク！全国どこでも！2,000円以上で送料無料キャンペーン
注文合計金額が2,000円以上のご購入で、送料が無料になります。
キャンペーン対象期間：2024年11月13日11:00～2024年12月15日23:59
※ケツジツセミナー、カドスト.TV、大型商品、定期販売商品、抽選販売商品、食品は対象外となります。
２.お宝グッズフェア
『スレイヤーズ』『ソードアート・オンライン』フィギュアなど、在庫僅少な蔵出し商品が多数ラインナップ。
対象商品に使える最大5,000円オフクーポンも配布中です。
キャンペーン対象・クーポン配布期間：2024年11月13日12:00～2024年12月15日23:59
３.映像化原作フェア
対象の書籍商品をご購入いただくと、ポストカードをプレゼントします。
抽選で当たるサイン入り色紙もお見逃しなく。
キャンペーン対象期間：2024年11月13日12:00～2024年12月15日23:59
４.リニューアル記念！注目グッズ
リニューアルを記念して、人気タイトルの豪華グッズが受注開始。
注目フェアも実施中！
・一部商品をご紹介
『この素晴らしい世界に祝福を！』10周年記念浮世絵木版画 当世魔法娘揃 めぐみん【二次受注】
浮世絵木版画 見返り短筒美少女図 キノ ※11月20日～受注開始
『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』カドストリニューアルフェア
予約期間など詳細はキャンペーンページからご確認ください。
５.カドスト公式Xフォロー・リポストで当たる！プレゼントキャンペーン
カドスト公式Xフォロー・リポストいただくと、抽選で計31名様にグッズをプレゼント。
プレゼント内容は2週間ごとに変更します。
キャンペーン対象期間：2024年11月6日12:00～2024年12月17日23:59
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
カドスト公式X：https://x.com/kadokawastore
６.カドスト公式LINE友だち登録でもらえる！Wチャンスプレゼントキャンペーン
カドスト公式LINEを友だち追加すると、抽選で2名様にフィギュア・プラモデルの豪華賞品をプレゼントします。
さらに、先着1,000名様にもれなく、送料無料クーポンもプレゼント中です。
キャンペーン対象期間：2024年11月13日11:00～2024年12月15日23:59
友達登録はこちらから
URL：https://lin.ee/Zxk0g5V
QRコード：
■キャンペーンの詳細はこちら
https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erenewcp/
※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。
■カドスト
https://store.kadokawa.co.jp/shop/default.aspx
【権利表記】
浮世絵木版画商品の写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。
(C) 暁なつめ・三嶋くろね 発行：株式会社KADOKAWA
(C) 時雨沢恵一 2025 イラスト／黒星紅白