KADOKAWA公式オンラインショップ「カドスト」リニューアル記念！送料無料、お宝グッズフェアなど今だけおトクな豪華キャンペーン実施中！

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野　剛　以下KADOKAWA）は、オンラインショッピングサイト「カドカワストア」をリニューアルし、2024年11月6日より、「カドスト」としてオープンしました。



カドスト（URL）：https://store.kadokawa.co.jp/shop/



◆サイトリニューアル記念！豪華キャンペーン開催中！


キャンペーン特設ページ：https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erenewcp/(https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erenewcp/)



１.今だけおトク！全国どこでも！2,000円以上で送料無料キャンペーン　





注文合計金額が2,000円以上のご購入で、送料が無料になります。


キャンペーン対象期間：2024年11月13日11:00～2024年12月15日23:59


※ケツジツセミナー、カドスト.TV、大型商品、定期販売商品、抽選販売商品、食品は対象外となります。



２.お宝グッズフェア





『スレイヤーズ』『ソードアート・オンライン』フィギュアなど、在庫僅少な蔵出し商品が多数ラインナップ。


対象商品に使える最大5,000円オフクーポンも配布中です。


キャンペーン対象・クーポン配布期間：2024年11月13日12:00～2024年12月15日23:59



３.映像化原作フェア





対象の書籍商品をご購入いただくと、ポストカードをプレゼントします。


抽選で当たるサイン入り色紙もお見逃しなく。


キャンペーン対象期間：2024年11月13日12:00～2024年12月15日23:59



４.リニューアル記念！注目グッズ



リニューアルを記念して、人気タイトルの豪華グッズが受注開始。


注目フェアも実施中！



・一部商品をご紹介



『この素晴らしい世界に祝福を！』10周年記念浮世絵木版画 当世魔法娘揃 めぐみん【二次受注】

浮世絵木版画　見返り短筒美少女図　キノ ※11月20日～受注開始


『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』カドストリニューアルフェア


予約期間など詳細はキャンペーンページからご確認ください。



５.カドスト公式Xフォロー・リポストで当たる！プレゼントキャンペーン





カドスト公式Xフォロー・リポストいただくと、抽選で計31名様にグッズをプレゼント。


プレゼント内容は2週間ごとに変更します。


キャンペーン対象期間：2024年11月6日12:00～2024年12月17日23:59


※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。



カドスト公式X：https://x.com/kadokawastore



６.カドスト公式LINE友だち登録でもらえる！Wチャンスプレゼントキャンペーン





カドスト公式LINEを友だち追加すると、抽選で2名様にフィギュア・プラモデルの豪華賞品をプレゼントします。


さらに、先着1,000名様にもれなく、送料無料クーポンもプレゼント中です。


キャンペーン対象期間：2024年11月13日11:00～2024年12月15日23:59



友達登録はこちらから


URL：https://lin.ee/Zxk0g5V


QRコード：




■キャンペーンの詳細はこちら


https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/erenewcp/


※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。



■カドスト


https://store.kadokawa.co.jp/shop/default.aspx



【権利表記】


浮世絵木版画商品の写真を一緒にご掲載いただける際は、下記権利表記の記載をお願いいたします。


(C) 暁なつめ・三嶋くろね　発行：株式会社KADOKAWA


(C) 時雨沢恵一 2025　イラスト／黒星紅白