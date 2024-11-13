【ホテルカターラRESORT＆SPA】令和の歌謡界を牽引する豪華アーティスト3名のXmasディナーショー

株式会社ミドルウッド令和の歌謡曲界を牽引する3名のアーティスト

今話題の、令和の歌謡曲界を牽引する若手アーティスト3名「藤井香愛」「松坂ゆうき」「岡本幸太」によるXmasディナーショウ。温泉リゾート×歌謡という新たなジャンルで皆様に珠玉のひと時をご提供いたします。

【出演者プロフィール】

松坂ゆうき松坂ゆうき

【日本作曲家協会音楽祭2019奨励賞受賞】

2015年10月「ふるさと帰り」でデビュー。2017年テレビ東京系『THEカラオケバトル歌

の異種格闘技戦15』に出演、プロ男性歌手としては最高得点を獲得し優勝。現在各方面か

ら熱い注目を浴び、人気急上昇中の“音大卒・民謡も歌うイケメン歌手”。

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岡本幸太岡本幸太

歌手を目指し上京、カラオケDAMのガイドボーカルやバックコーラスの仕事をしつつ、

アーティスト活動、カラオケ大会、コンテストに多数参加。2016年歌の国体と称される日

本大衆音楽祭にてグランプリにあたる内閣総理大臣賞を受賞。

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藤井香愛藤井香愛

【日本作曲家協会選奨 受賞】

2008年に東京ヤクルトスワローズ公認パフォーマンス・アーティスト「DDS」に参加。

公認サポーターソングを歌うユニット「DAD’ S」ではメインボーカルを担当。

「2017年徳間ジャパン×ラジオ日本オーディション歌姫、歌彦を探せ!!」ファイナリスト。

新時代の歌謡歌姫(ディーバ)。

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◆クリスマス ディナーショー 詳細

開催日】2024年12月20日(金)

【時 間】受付 16：30～ 食事17：00～18：00 ライブショー18：30～

【会 場】ホテルカターラRESORT＆SPA／4F宴会場「三楽」

【Dinner】

■FOOD：オードブル、海鮮料理・肉料理・デザート等、

和洋中の充実した料理を存分にお楽しみください

■DRINK：生ビール・ワイン・ウィスキー・サワー・ソフトドリンク等

【キャスト】藤井香愛／岡本幸太／松坂ゆうき

【ご料金】SS席：15,000円（税込み16,500円）S席：13,000円（税込み14,300円）

お申し込みはホテルカターラ：0557-23-2222まで

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◇Xmasディナーショウ付き宿泊プラン概要

【名 称】～Xmas dinner show～宿泊付き「藤井香愛」「岡本幸太」「松阪ゆうき」

【開催日】2024年12月20日(金) ご1泊

【ディナー＆SS席ショー付き】

【ご料金】26,500円

【お部屋】スタンダード和室10畳 定員5名様

◆ご宿泊とディナーショウセットプランはこちらから↓

宿泊＋ディナーショー付きプラン :https://reserve.489ban.net/client/katara/0/detail/971331お得なショウ付き宿泊プランはこちらから

ホテルカターラRESORT＆SPAホテルカターラRESORT＆SPA

■「ホテルカターラRESORT & SPA」について

住所：〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本992番地1

アクセス：伊豆熱川駅より徒歩約5分（無料送迎承ります）駐車台数／40台有

大型車可能（要事前予約）

URL：https://www.katara.co.jp/

【会社概要】

会 社 名：株式会社ミドルウッド

所 在 地：東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア17階

代 表 者：代表取締役会長 兼 社長 中野讓治

U R L：https://www.middlewood.jp/

事業内容：グランパークホテルグループの運営・管理・企画

ブライダル企画・運営の全般

リゾートホテル＆スパ温浴施設運営／スパ＆カプセルホテルの運営/寝具・家具の販売代理