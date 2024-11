＼シリーズ累計100万部突破！／『ハローキティのニーチェ』『ハンギョドンの『老子』』などシリーズ全11冊が特別カバーになったフェア展開中！！

株式会社朝日新聞出版

2014年8月に刊行されたシリーズ第1弾『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』以来、好評を博し、今年3月7日にシリーズ第11弾『ハンギョドンの『老子』 穏やかに過ごす道しるべ』が発売された「Ichigo Keywords」シリーズ。シリーズ刊行から10年を迎え、ついに累計100万部を突破しました。これを記念して特別カバー版が登場し、フェアも開催中です。プレゼントにもぴったりな一冊。ぜひ書店店頭でご確認ください。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L655180 S/D・G

「Ichigo Keywords」シリーズは、2014年8月に発売された第1弾『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』以来、多くの読者に支持され続け、今年3月7日に第11弾『ハンギョドンの『老子』 穏やかに過ごす道しるべ』が発売されました。サンリオキャラクターズとともに楽しく古典のエッセンスを学べると大人気で、シリーズ累計100万部を突破しました。これを記念して、特別カバー版が登場し、フェアも開催中です。

●「Ichigo Keywords」シリーズ既刊ラインナップ

『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』

『キキ&ララの『幸福論』 幸せになるための93ステップ』

『マイメロディの『論語』 心豊かに生きるための言葉』

『ポムポムプリンの『パンセ』 信じる勇気が生まれる秘訣』

『けろけろけろっぴの『徒然草』 毎日を素敵に変える考え方』

『シナモロールの『エチカ』 感情に支配されないヒント』

『バッドばつ丸の『君主論』 逆境でも運命を制する技術』

『ぐでたまの『資本論』 お金と上手につきあう人生哲学』

『ポチャッコの『道は開ける』 不安から自由になる行動法』

『クロミの『歎異抄』 ありのままの心を開くカギ』

『ハンギョドンの『老子』 穏やかに過ごす道しるべ』

公式HPはこちら https://publications.asahi.com/ichigokeywords/(https://publications.asahi.com/ichigokeywords/)このパネルが目印です!書店フェアの詳細や開催店舗はこちらからhttps://publications.asahi.com/news/2076.html