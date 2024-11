『EBiDAN THE LIVE 2023-2024 COMPLETE BOX』発売記念@Loppi・HMV限定オリジナルグッズ販売決定！2024年11月15日より予約開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

このたび、スターダストプロモーションに所属する若手男性俳優・タレントで構成された全9グループ62名からなる大型アーティストユニットEBiDAN(恵比寿学園男子部)の魅力を詰め込んだコンプリートBOX『EBiDAN THE LIVE 2023-2024 COMPLETE BOX』(通称、エビ箱)の発売を記念し、全国のローソン店頭のマルチメディア端末 Loppi、HMV&BOOKS onlineにて、2024年11月15日(金)よりEBiDANオリジナルグッズの予約受付を開始いたします。

EBiDANオリジナルグッズのラインナップは、9グループ62名の全メンバーのスペシャルカットを使用したクリアクリップをはじめ、グループごとの集合ビジュアルを使用した置き型のアクリル時計、グループ名が入ったバルーンキーホルダーの3アイテム。さらに、この3アイテムがセットになったグループごとのセットも販売いたします!

本商品は、2024年11月15日(金)10:00~12月15日(日)23:30の期間、全国のローソン店頭のマルチメディア端末 Loppi、HMV&BOOKS onlineのみで予約受付を行います。

ぜひこの機会にご予約ください!

『EBiDAN THE LIVE 2023-2024 COMPLETE BOX』発売記念 EBiDANオリジナルグッズ概要

■ケース入りクリアクリップ(グループ別9シート&専用ケース入り)/2,750円

EBiDAN9グループ62名の全メンバースペシャルカットを収録したオリジナルグッズ!

クリアクリップはグループごとでシートになっています。切り抜いて使っても、シートのままケースに飾っても可愛いグッズです♪

■アクリル時計(全9種)/各3,850円

グループごとのEBiDAN THE LIVE CRUISE 2024衣装カットを使用した置き型のアクリル時計です。

■バルーンキーホルダー (全9種)/各1,430円

制服風デザインのかわいいぷっくりキーホルダー。

さらに、上記3アイテムがセットになったグループセットでもご購入いただけます!

■各グループ3種セット(ケース入りクリアクリップ+アクリル時計+バルーンキーホルダー)/各8,030円

・超特急セット

・M!LKセット

・SUPER★DRAGONセット

・Sakurashimejiセット

・ONE N' ONLYセット

・原因は自分にある。セット

・BUDDiiSセット

・ICExセット

・Lienelセット

※価格は全て税込です。

■受付期間:2024年11月15日(金)10:00~12月15日(日)23:30

※受付期間内でも終了となる場合がございます。予めご了承くださいませ。

■お渡し日:2025年2月20日(木)より順次

▶ 商品詳細・ご予約はこちらから

・@Loppiでの購入 https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2024/(https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2024/)

※11月15日(金)10:00よりグッズ情報が公開されます。

・HMV&BOOKS onlineでの購入 https://www.hmv.co.jp/news/article/241015123/(https://www.hmv.co.jp/news/article/241015123/)

※11月15日(金)10:00よりアクセス可能となります。

<ローソン店頭にEBiDANのぼりも出現!>

11月19日(火)より、ローソン店頭にEBiDANのぼりが出現いたします!お近くのローソン店舗にて、ぜひチェックしてみてください!

※店舗によっては、のぼりの掲出が無い場合もございます。

さらに!ローソン店頭、HMV店頭、HMV&BOOKS online、ローソン店頭のLoppi端末でEBiDANウエハースの取り扱いが決定!発売は2025年2月予定です。

詳細は追って発表いたします。

▶ EBiDAN カード付ウエハース特設ページ

https://www.hmv.co.jp/news/article/241025139/(https://www.hmv.co.jp/news/article/241025139/)

【関連情報】『EBiDAN THE LIVE 2023-2024 COMPLETE BOX』 概要

全9グループ62名からなる大型アーティストユニットEBiDAN(恵比寿学園男子部)の魅力を詰め込んだコンプリートBOX、通称『エビ箱』。全国のローソン店頭のマルチメディア端末 Loppi、全国のHMV店舗、HMV&BOOKS onlineにて完全生産限定で2025年1月15日(水)に発売!



▶ 「EBiDAN THE PARADE 2023 SPRING」「EBiDAN THE LIVE UNIVERSE 2023」「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」の3公演と「EBiDAN THE LIVE CRUISE 2024」の舞台裏メイキング映像、さらにCDまでついた”Blu-ray4枚+CD1枚"の超豪華なEBiDANコンプリートBOX!!!

▶ 付属CDには、配信のみだった楽曲を初CD化!!EBiDAN全体曲の「前略、道の上より」から、EBiDAN THE LIVE 2023で披露されたユニット楽曲まで人気楽曲が収録された盛りだくさんの13曲入り!さらに2024年のオープニングソング「What’s up Voyagers!」、プチエビでのオープニング「Shining Stars」、エモーショナルな全体曲「Believe yourself」、定番の恋心を新たにリアレンジした「恋心 (2024Ver.)」など、ファンの入門編にしてマストアイテムになること間違いなしの1枚。

▶ また、全68ページにもわたるEBiDAN THE LIVE CRUISE 2024のライブフォトが詰まったブックレットと、貴重なオフショット姿が満載の32ページブックレットの2冊をコンパイルした完全生産限定でボックス化!

■価格:16,500円(税込)

■発売日:2025年1月15日(水)

■予約開始日:2024年11月1日(金)18:00~

■販売場所:ローソン店頭にあるマルチメディア端末 Loppi、HMV店舗、HMV&BOOKS online

※完全生産限定商品のため、なくなり次第終了となります。2024年11月22日(金)23:59までにご予約いただいた方には確実に商品を確保致します。お早目のご予約がおすすめです。

※HMV店舗では一部数量限定で店頭での販売も予定しております。

※ローソン店頭での販売予定はございません。ローソンでお買い求めの際は、「@Loppi」をご利用ください。

▶ 商品詳細、ご予約はこちらから https://www.hmv.co.jp/news/article/241029124/(https://www.hmv.co.jp/news/article/241029124/)