「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」より、描き下ろしイラストを使用した新商品が2025年1月11日発売！ アニメイトでは、新商品も対象の劇場版公開記念フェアの開催が決定!!
△フェア特典：ポストカード（全27種）
商品の購入はこちらから :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14501
株式会社アニメイトは、「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」の新商品を2025年1月11日から販売いたします。
「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」とは、全世界ダウンロード数3,900万を突破したiOS/Android向けリズム＆アドベンチャーゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』の初となるアニメ映画。ゲームでは描かれていない、新しい「初音ミク」が登場する完全オリジナルストーリーとなっており、2025年1月17日から全国の映画館で公開予定です。
そんな話題沸騰中の本作より、新グッズが発売！ 劇場版衣装に身を包んだキャラクターの新規イラストを使用した「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」などがラインナップされています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では2025年1月11日～2月16日まで『「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」公開記念フェア』を開催いたします。期間中「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』関連のキャラクターグッズ・グラッテコラボのご飲食をご購入1,100円（税込）毎に特典「ポストカード（全27種）」を1枚プレゼントいたしますので、こちらもぜひチェックしてみてください♪
またアニメイト一部店舗では、2025年1月11日～2月16日の期間グラッテコラボも開催いたします。新商品やフェアの開催と合わせてお楽しみください。
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年1月頃発売予定
価格：各1650円(税込)
種類：27種
△アクリルスタンド
キャラバッジコレクション（A/B/C）
発売日：2025年1月頃発売予定
価格：1個各440円
A：1BOX8個入り、3520円(税込)
B：1BOX8個入り、3520円(税込)
C：1BOX11個入り、4840円(税込)
種類：A：全8種／B：全8種／C：全11種
△キャラバッジコレクションA
△キャラバッジコレクションB
△キャラバッジコレクションC
ホログラムアクリルキーホルダーコレクション（A/B/C）
発売日：2025年1月頃発売予定
価格：1個各660円
A：1BOX8個入り、5280円(税込)
B：1BOX8個入り、5280円(税込)
C：1BOX11個入り、7260円(税込)
種類：A：全8種／B：全8種／C：全11種
△ホログラムアクリルキーホルダーコレクションA
△ホログラムアクリルキーホルダーコレクションB
△ホログラムアクリルキーホルダーコレクションC
■フェア情報
「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」公開記念フェア
開催期間：2025年1月11日～2月16日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』関連のキャラクターグッズ・グラッテコラボのご飲食をご購入1,100円(税込)毎に特典「ポストカード（全27種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ポストカード（全27種）
※特典はお選びいただけません。
■グラッテコラボ情報
「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」公開記念×Gratte
開催期間：2025年1月11日～2月16日
開催場所：アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・岡山
＜クッキー出張販売店舗＞アニメイト札幌、福岡パルコ、POP ＠P CAFE-KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
※POP ＠P CAFE-KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋はグラッテの販売も行います。
※クッキー出張販売店では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■作品概要
劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク
公開日：2025年1月17日（金）公開
内容：
原作は、幅広い層から支持されるアプリゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（通称：『プロセカ』）。
本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、『プロセカ』のキャラクター達と出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオP.A.WORKSにより完全オリジナルストーリーとして描かれます。
・公式サイト(https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie)
・公式X（Twitter）(https://x.com/pjsekai_movie)
■権利表記
(C) 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会
■関連URL
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14501)
「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」公開記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112215)
「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」公式サイト(https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie/)
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」公式サイト(https://pjsekai.sega.jp)