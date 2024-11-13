【簡単応募でお肉をゲット！終了まであと2日！】ミヤチク公式SNSでプレゼントキャンペーン開催中！

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株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）の公式SNS(Instagram・X)にて、冬ギフトカタログ「ミヤチクのおくりもの 2024冬号」の早割実施記念！いい肉プレゼントキャンペーンを開催中です！



〈Instagram〉


肉屋のこだわりセット(ローストポーク・焼豚)が7名様に当たる



キャンペーン投稿


⇒https://www.instagram.com/p/DCBlA2CScJG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DCBlA2CScJG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)


応募方法：アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいね


応募規約: https://miyachiku.jp/kiyaku/


開催期間：2024年11月15日(金)まで





〈X〉


宮崎ブランドポーク辛味噌鍋セットが7名様に当たる



キャンペーン投稿


⇒https://x.com/miyachiku2929/status/1854095932281004220


応募方法：アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト


応募規約: https://miyachiku.jp/kiyaku/


開催期間：2024年11月15日(金)まで






【11/15迄！25％OFF!!】ミヤチクのおくりもの2024冬号 早割実施中！




■■ミヤチクのおくりもの-2024冬号-■■


商品一覧


⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=43(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=43)


販売期間：2024年10月15日(火)～2025年3月31日(月)まで


ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


■■ネット価格より最大25％OFF！会員様限定の早割情報■■


対象期間：2024年11月15日(金)迄


※お届け日は11月30日(土)着まで


☆会員価格が一番お得！早割でもっとお得に！


会員登録(無料)すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！



(一例)


◆冷凍の匠　宮崎牛赤身霜降りふたつ盛り焼きしゃぶ食べ比べ


ネット価格7,000円


⇒会員価格6,300円(税込)


＼ネット価格より18％OFF！／


⇒⇒⇒会員様限定【早割価格】5,700円！(税込)


商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/5963





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■お問い合わせ先


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ミヤチクギフトセンター


0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】


株式会社ミヤチク 【会社概要】


●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


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