【簡単応募でお肉をゲット！終了まであと2日！】ミヤチク公式SNSでプレゼントキャンペーン開催中！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）の公式SNS(Instagram・X)にて、冬ギフトカタログ「ミヤチクのおくりもの 2024冬号」の早割実施記念！いい肉プレゼントキャンペーンを開催中です！
〈Instagram〉
肉屋のこだわりセット(ローストポーク・焼豚)が7名様に当たる
キャンペーン投稿
⇒https://www.instagram.com/p/DCBlA2CScJG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DCBlA2CScJG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)
応募方法：アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいね
応募規約: https://miyachiku.jp/kiyaku/
開催期間：2024年11月15日(金)まで
〈X〉
宮崎ブランドポーク辛味噌鍋セットが7名様に当たる
キャンペーン投稿
⇒https://x.com/miyachiku2929/status/1854095932281004220
応募方法：アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト
応募規約: https://miyachiku.jp/kiyaku/
開催期間：2024年11月15日(金)まで
【11/15迄！25％OFF!!】ミヤチクのおくりもの2024冬号 早割実施中！
■■ミヤチクのおくりもの-2024冬号-■■
商品一覧
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=43(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=43)
販売期間：2024年10月15日(火)～2025年3月31日(月)まで
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
■■ネット価格より最大25％OFF！会員様限定の早割情報■■
対象期間：2024年11月15日(金)迄
※お届け日は11月30日(土)着まで
☆会員価格が一番お得！早割でもっとお得に！
会員登録(無料)すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
(一例)
◆冷凍の匠 宮崎牛赤身霜降りふたつ盛り焼きしゃぶ食べ比べ
ネット価格7,000円
⇒会員価格6,300円(税込)
＼ネット価格より18％OFF！／
⇒⇒⇒会員様限定【早割価格】5,700円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/5963
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■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
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