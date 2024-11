JOURNAL STANDARD men’s京都店に常設しているギフトショップ“THE STAND”が展開ブランドを入れ替え、既存のブランドも再編集した“INSTANT（D）＃３” に変更。

株式会社ベイクルーズ

この度、株式会社ベイクルーズ(本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 杉村 茂)が運営するJOURNAL STANDARD men’s京都店に常設するギフトショップ〈THE STAND fool so good(s)〉(以下、STAND)がホリデーシーズンにむけて店内の装飾、商品構成、演出内容を再編集。インスタント形式のSTAND、通称「INSTANT(D)(インスタント)」#3を始動。

国内外より遊びに訪れた“行き帰り”にSTANDに立ち寄って自分にはもちろん誰かにプレゼントしたくなるギフトアイテムをセレクトいたしました。

INSTAN(D)#3

11月15日(金)始動

お問い合わせ

JOURNAL STANDARD men’s京都店/075-211-0132(メンズ)

住所:京都府京都市下京区四条通河原町西入ル御旅町21 藤井大丸御旅店

INSTANT(D)/インスタント

虎ノ門ヒルズステーションタワーに展開するギフトショップ〈THE STAND fool so good(s)〉の

ミニパッケージ通称IN STANT(D)。「今」の気分に沿って不定期に即座に展開内容、演出内容をガラッと変更するインスタント形式のギフトショップがJOURNAL STANDARDメンズ京都に常設。

ABOUT:THE STAND fool so good(s)

2024年春〈SELECT by BAYCREW’S〉の一画にオープンしたギフトショップ。

もともと手に取りやすさが魅力だったアイテムは、デザインはそのままに素材を上質なものに変えて別注し、長く使い続けられるものに。

逆に、高価で高級感溢れるような質感のアイテムは、あえてチープな方向にアレンジして、誰でも気軽に手に取れるようなものにする。

スタンダードとのギャップが楽しい、自由自在な発想が詰め込まれた一見するとバカげているけれどなぜか手元に置いておきたくなる、持っていると毎日が楽しくなるユーモラスなアイテムをセレクト。

INSTANT(D)/インスタント #3展開ブランド一覧

NEW ERA(R), kikko trigger Tribal Navajo,Home Studyo, APPLEBUM, MEDICOM TOY, Ceramichi,,GOOD WORTH& CO, ADADA, Marshall, SAINTO NO, Rawlings(R), LMF, DEN souvenir,MYAKU MYAKU, BYTEN, etc…

会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立:1977年7月22日

代表取締役会長:窪田 祐

取締役CEO:杉村 茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP:http://www.baycrews.co.jp/